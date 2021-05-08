Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 May 2021 - 16:39 G: 08 May 2021 - 16:50

Müge Anlı’da Tir Tir Titretecek Cinayet Ortaya Çıktı! Polisler Canlı Yayını Bastı, Ortalık Fena Karıştı! Tehditler Havada Uçuştu, İtiraf Geldi!

ATV Ekranlarının yükselene yıldızlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te polis baskını! Milyonları tir tir titretecek olan Nezen Germiyan cinayetinin perde arkası aralandıktan hemen sonra Lütfiye Gündüz’ün kayıp olmasında olaylar birleşti. Gerçeklerin tek tek ortaya çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te açıklanan olaylar zinciri milyonları şok içerisinde bıraktı. Tehditler havada uçuşurken; bir isim ölümle tehdit edildiğini de itiraf etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilerek izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, Lütfiye Gündüz’e ne olduğuna dair perde arkası gün geçtikçe merak ediliyor. Olayların birbirine girdiği ve iyice karmaşık hale geldiği bir cinayet ve bir kayıp arasındaki ilginç bağlantı ise seyircilerin aklında durgunluğa neden oluyor. 2013 yılında kayıplara karışan Lütfiye Gündüz’e ne oldu?

Uzun yıllardır kendisinden tek bir haber alınamayan, kimsenin görmediği ve kimliğinde herhangi bir işlem yapılmayan Lütfiye Gündüz’ün öldürüldüğü kısa bir süredir gündemi meşgul ediyor. Taraflardan öldürüldüğüne dair herhangi bir açıklama ise gelmiyor. Olayların hallaç pamuğuna dönmesine neden olan açıklamalar ise izleyenlerin şok içerisinde kalmasına neden oluyor.

08 May 2021 - 16:39 Ankara- Popüler Haber

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı İzleyenler Korkudan Kalpten Gidiyordu! Canlı Yayında Polisler Stüdyoyu Bastı, Gerilim Hat Safhada! mask
Müge Anlı İzleyenler Korkudan Kalpten Gidiyordu! Canlı Yayında Polisler Stüdyoyu Bastı, Gerilim Hat Safhada!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 7 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 7 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'da Skandal Tecavüz İddasıı! Müge Anlı Çılgına Döndü! "Senin Kardeşin Yok Mu?" mask
Müge Anlı'da Skandal Tecavüz İddasıı! Müge Anlı Çılgına Döndü! "Senin Kardeşin Yok Mu?"
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'da 4 Çocuk Kimsesiz Kaldı! Canlı Yayında Söylenenler Seyirciyi Çileden Çıkarttı! Müge Anlı Son Noktaya Geldi! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı'da 4 Çocuk Kimsesiz Kaldı! Canlı Yayında Söylenenler Seyirciyi Çileden Çıkarttı! Müge Anlı Son Noktaya Geldi! Neler Oluyor?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 4 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 4 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Bile Dondu Kaldı! Stüdyo Dağıldı, Milyonları Darmaduman Eden Olay! Bu Kadar Canilik Görülmedi! Türkiye'de Yaşandı, Yazıklar Olsun... mask
Müge Anlı Bile Dondu Kaldı! Stüdyo Dağıldı, Milyonları Darmaduman Eden Olay! Bu Kadar Canilik Görülmedi! Türkiye'de Yaşandı, Yazıklar Olsun...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi! mask
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi!
Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı? mask
Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı?
Müge Anlı’da Tir Tir Titretecek Cinayet Ortaya Çıktı! Polisler Canlı Yayını Bastı, Ortalık Fena Karıştı! Tehditler Havada Uçuştu, İtiraf Geldi! mask
Müge Anlı’da Tir Tir Titretecek Cinayet Ortaya Çıktı! Polisler Canlı Yayını Bastı, Ortalık Fena Karıştı! Tehditler Havada Uçuştu, İtiraf Geldi!
Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler mask
Marketten Ne Almak Yasak? Marketlerde Neler Satılamayacak?  Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünler
10 Mayıs Haftaya Okullar Tatil Mi?  Okullar 9 Gün Tatil Olacak Mı? mask
10 Mayıs Haftaya Okullar Tatil Mi?  Okullar 9 Gün Tatil Olacak Mı?
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı? mask
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status