Müge Anlı’da Tir Tir Titretecek Cinayet Ortaya Çıktı! Polisler Canlı Yayını Bastı, Ortalık Fena Karıştı! Tehditler Havada Uçuştu, İtiraf Geldi!
ATV Ekranlarının yükselene yıldızlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te polis baskını! Milyonları tir tir titretecek olan Nezen Germiyan cinayetinin perde arkası aralandıktan hemen sonra Lütfiye Gündüz’ün kayıp olmasında olaylar birleşti. Gerçeklerin tek tek ortaya çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te açıklanan olaylar zinciri milyonları şok içerisinde bıraktı. Tehditler havada uçuşurken; bir isim ölümle tehdit edildiğini de itiraf etti.
Sevilerek izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, Lütfiye Gündüz’e ne olduğuna dair perde arkası gün geçtikçe merak ediliyor. Olayların birbirine girdiği ve iyice karmaşık hale geldiği bir cinayet ve bir kayıp arasındaki ilginç bağlantı ise seyircilerin aklında durgunluğa neden oluyor. 2013 yılında kayıplara karışan Lütfiye Gündüz’e ne oldu?
Uzun yıllardır kendisinden tek bir haber alınamayan, kimsenin görmediği ve kimliğinde herhangi bir işlem yapılmayan Lütfiye Gündüz’ün öldürüldüğü kısa bir süredir gündemi meşgul ediyor. Taraflardan öldürüldüğüne dair herhangi bir açıklama ise gelmiyor. Olayların hallaç pamuğuna dönmesine neden olan açıklamalar ise izleyenlerin şok içerisinde kalmasına neden oluyor.
08 May 2021 - 16:39 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.