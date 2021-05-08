Müge Anlı’da Tir Tir Titretecek Cinayet Ortaya Çıktı! Polisler Canlı Yayını Bastı, Ortalık Fena Karıştı! Tehditler Havada Uçuştu, İtiraf Geldi!

Sevilerek izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, Lütfiye Gündüz’e ne olduğuna dair perde arkası gün geçtikçe merak ediliyor. Olayların birbirine girdiği ve iyice karmaşık hale geldiği bir cinayet ve bir kayıp arasındaki ilginç bağlantı ise seyircilerin aklında durgunluğa neden oluyor. 2013 yılında kayıplara karışan Lütfiye Gündüz’e ne oldu?

Uzun yıllardır kendisinden tek bir haber alınamayan, kimsenin görmediği ve kimliğinde herhangi bir işlem yapılmayan Lütfiye Gündüz’ün öldürüldüğü kısa bir süredir gündemi meşgul ediyor. Taraflardan öldürüldüğüne dair herhangi bir açıklama ise gelmiyor. Olayların hallaç pamuğuna dönmesine neden olan açıklamalar ise izleyenlerin şok içerisinde kalmasına neden oluyor.