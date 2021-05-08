Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler gerilme noktasına geldi. Melis’in adadan ayrıldıktan sonra her şeyi ortaya dökmesinin ardından Hayrettin ise arkadaşına arka çıktı. Ünlüler takımındaki ifşalarına yer veren Melis ve Hayrettin Survivor’un terör estiren isimleri oldu. Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Hayrettin ve Melis dikkatleri üzerine çekti. İsmail ve Batuhan hakkında skandal açıklamalar yapan ikili hayranlarını da şoka soktu. Peki, neler dediler?
Adadan ayrılan Melis, Yaay uygulaması üzerinden sorulara cevap verirken; Hayrettin ise Panorama stüdyosunda merak edilenlere cevap verdi. İki ismin İsmail ve Batuhan hakkında fikir birliği yapması ise izleyenleri şok soktu. Melis’in Survivor şampiyonu olarak gördüğü isimler içerisinde Batuhan’a yer vermemesi ilginç gelirken kendisinin elenmesinde büyük bir etken olan İsmail’i söylemesi ise şaşırttı.
Her elenen isimden “Şampiyon olarak gördüğünüz kişiler kim?” sorusuna belli başlı yanıtlar gelmiş ve çoğunluk; Batuhan, İsmail ve Poyraz’ın isimlerini vermişti. Ada yaşantısı boyunca çok yakın arkadaşı olarak gördüğü Batuhan’ın adadaki performansını göz önünde bulundurmaması ve ismini söylememesi ise Panorama ekibinin dikkatini çekti.
08 May 2021 - 16:58 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.