Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim…

Adadan ayrılan Melis, Yaay uygulaması üzerinden sorulara cevap verirken; Hayrettin ise Panorama stüdyosunda merak edilenlere cevap verdi. İki ismin İsmail ve Batuhan hakkında fikir birliği yapması ise izleyenleri şok soktu. Melis’in Survivor şampiyonu olarak gördüğü isimler içerisinde Batuhan’a yer vermemesi ilginç gelirken kendisinin elenmesinde büyük bir etken olan İsmail’i söylemesi ise şaşırttı.

Her elenen isimden “Şampiyon olarak gördüğünüz kişiler kim?” sorusuna belli başlı yanıtlar gelmiş ve çoğunluk; Batuhan, İsmail ve Poyraz’ın isimlerini vermişti. Ada yaşantısı boyunca çok yakın arkadaşı olarak gördüğü Batuhan’ın adadaki performansını göz önünde bulundurmaması ve ismini söylememesi ise Panorama ekibinin dikkatini çekti.