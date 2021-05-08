Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 May 2021 - 16:58 G: 08 May 2021 - 17:17

Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer İki İsim…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler gerilme noktasına geldi. Melis’in adadan ayrıldıktan sonra her şeyi ortaya dökmesinin ardından Hayrettin ise arkadaşına arka çıktı. Ünlüler takımındaki ifşalarına yer veren Melis ve Hayrettin Survivor’un terör estiren isimleri oldu. Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Hayrettin ve Melis dikkatleri üzerine çekti. İsmail ve Batuhan hakkında skandal açıklamalar yapan ikili hayranlarını da şoka soktu. Peki, neler dediler?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Adadan ayrılan Melis, Yaay uygulaması üzerinden sorulara cevap verirken; Hayrettin ise Panorama stüdyosunda merak edilenlere cevap verdi. İki ismin İsmail ve Batuhan hakkında fikir birliği yapması ise izleyenleri şok soktu. Melis’in Survivor şampiyonu olarak gördüğü isimler içerisinde Batuhan’a yer vermemesi ilginç gelirken kendisinin elenmesinde büyük bir etken olan İsmail’i söylemesi ise şaşırttı.

Her elenen isimden “Şampiyon olarak gördüğünüz kişiler kim?” sorusuna belli başlı yanıtlar gelmiş ve çoğunluk; Batuhan, İsmail ve Poyraz’ın isimlerini vermişti. Ada yaşantısı boyunca çok yakın arkadaşı olarak gördüğü Batuhan’ın adadaki performansını göz önünde bulundurmaması ve ismini söylememesi ise Panorama ekibinin dikkatini çekti.

08 May 2021 - 16:58 Ankara- Popüler Haber

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2021 Tek Parça 8 Mayıs 2021 Cumartesi 86. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 8 Mayıs 2021 Cumartesi 86. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Survivor Hayrettin Adanın İç Yüzünü İtiraf Etti! Panorama’da Yer Yerinden Oynadı! İfşaları Survivor Tarihini Salladı! Meğer Perde Arkası… mask
Survivor Hayrettin Adanın İç Yüzünü İtiraf Etti! Panorama’da Yer Yerinden Oynadı! İfşaları Survivor Tarihini Salladı! Meğer Perde Arkası…
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi…
Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon... mask
Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon...
Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak! mask
Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak!
Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar mask
Survivor'da Aşk, Her Şeyin Önüne Geçti! Oyunları Bıraktılar, Ayşe - Poyraz Adadan Ayrılıyor mu? Soluğu Nikah Salonunda mı Alacaklar
Survivor'da Ayşe Mosmor Oldu! O Yarışmacı Öyle Bir Bozdu ki; Adada Resmen Deprem Yaşandı! Kaos Başlıyor... mask
Survivor'da Ayşe Mosmor Oldu! O Yarışmacı Öyle Bir Bozdu ki; Adada Resmen Deprem Yaşandı! Kaos Başlıyor...
Survivor'da İsmail'le İlgili Gerçeği O Yarışmacı İtiraf Etti! Meğer Her Şey Yalanmış, İsmail Her Şeyi Bilerek Yapmış! mask
Survivor'da İsmail'le İlgili Gerçeği O Yarışmacı İtiraf Etti! Meğer Her Şey Yalanmış, İsmail Her Şeyi Bilerek Yapmış!
Survivor Adası Resmen Parçalara Ayrıldı! Artık Yarışmacılar Bilincini Kaybetti, Önemli Olan Şey Yarışma Değil! Herkes Delirmiş Gibi... mask
Survivor Adası Resmen Parçalara Ayrıldı! Artık Yarışmacılar Bilincini Kaybetti, Önemli Olan Şey Yarışma Değil! Herkes Delirmiş Gibi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı? mask
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir? mask
İmam Nikahı Nasıl Düşer? Nasıl Bozulur? Dini Boşanma Nasıl Gerçekleşir?
Tartışmalı İlacın Kullanımı Sonlandırıldı! Kovid-19 Mücadelesi Onsuz Yapılacak! mask
Tartışmalı İlacın Kullanımı Sonlandırıldı! Kovid-19 Mücadelesi Onsuz Yapılacak!
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi! mask
Ali Erbaş'tan Mescid-i Aksa'lı Kutlama! Anlamlı Kadir Gecesi Mesajı Geldi!
Müge Anlı’da Tir Tir Titretecek Cinayet Ortaya Çıktı! Polisler Canlı Yayını Bastı, Ortalık Fena Karıştı! Tehditler Havada Uçuştu, İtiraf Geldi! mask
Müge Anlı’da Tir Tir Titretecek Cinayet Ortaya Çıktı! Polisler Canlı Yayını Bastı, Ortalık Fena Karıştı! Tehditler Havada Uçuştu, İtiraf Geldi!
Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı? mask
Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status