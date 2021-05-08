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- 08 May 2021 - 18:03 G: 08 May 2021 - 18:04

Patent Tartışmaları Sürerken BioNTech-Pfizer'dan Yeni Anlaşma! Tam 1,8 Milyar Doz Yolda!

Aşılarda patent tartışması sürerken AB'den rekor düzeyde anlaşma geldi. Avrupa Birliği BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay verdi. Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz alımı sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Kovid-19 aşısı alımı için BioNTech-Pfizer ile yeni sözleşme yapıldığını duyurdu.

Avrupa'da aşılama sürecinin iyi ilerlediğine işaret eden Von der Leyen, ilave dozların bağışıklık artırıcı aşılarda, ortaya çıkan yeni varyantlarla mücadelede, çocuk ve gençlerin aşılanmasında kullanılacağını belirtti.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun BioNTech-Pfizer'la 2021-2023 yılları için 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar dozluk alım sözleşmesini onayladığını kaydetti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

08 May 2021 - 18:03 AA - Gündem

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