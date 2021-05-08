Acun Ilıcalı’dan Milyonları Titretecek Telefon! O İsmi Sabahın Köründe Arayıp Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Karıştı! Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…
TV8 ekranlarının ve TV8,5 ekranlarının sahibi olan Acun Ilıcalı, arkadaşını arayarak öyle şeyler dedi ki milyonlar birbirine karıştı. Acun Ilcıalı’nın aradığı Fatih Altaylı ise konuşmalarına açıklık getirecek sözlerini paylaştı. Konuşmalarının her detayını paylaşan Altaylı, yüzlerin gülmesine neden oldu. Neler oluyor?
Fatih Altaylı aldığı telefona karşılık olarak; "Sabah sabah telefonum çaldı. Baktım arayan Acun. Acun Ilıcalı. Sabah sabah beni niye arasın Acun. Survivor'a katılmamı istemez, Survivor komedi diye bir program henüz yok. O ses yarışmasına jüri ol demez. Anladığım mevzu değil. Hakkında olumlu, olumsuz yazdığımı bir şey yok onunla ilgili aramaz" sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı’nın neden aradığını ise dile getirdi.
Acun Ilıcalı’nın kendisine; 'Abi hani sen benim için Acun'la takılan futbolcunun kariyeri inişe geçiyor demiştin ya.' Sözlerini dile getirdiğini ifade eden Altaylı, 'Yahu ben onu 4 sene önce söyledim Acun.' Dediğine de yer verdi. 'Abi bak durum pek de öyle değilmiş.' Diyen Acun Ilıcalı’nın durumu açıkladığını dile getirdi.
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08 May 2021 - 17:44 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.