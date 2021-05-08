Acun Ilıcalı’dan Milyonları Titretecek Telefon! O İsmi Sabahın Köründe Arayıp Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Karıştı! Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…

Fatih Altaylı aldığı telefona karşılık olarak; "Sabah sabah telefonum çaldı. Baktım arayan Acun. Acun Ilıcalı. Sabah sabah beni niye arasın Acun. Survivor'a katılmamı istemez, Survivor komedi diye bir program henüz yok. O ses yarışmasına jüri ol demez. Anladığım mevzu değil. Hakkında olumlu, olumsuz yazdığımı bir şey yok onunla ilgili aramaz" sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı’nın neden aradığını ise dile getirdi.

Acun Ilıcalı’nın kendisine; 'Abi hani sen benim için Acun'la takılan futbolcunun kariyeri inişe geçiyor demiştin ya.' Sözlerini dile getirdiğini ifade eden Altaylı, 'Yahu ben onu 4 sene önce söyledim Acun.' Dediğine de yer verdi. 'Abi bak durum pek de öyle değilmiş.' Diyen Acun Ilıcalı’nın durumu açıkladığını dile getirdi.



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