Çukur Dizisi Dalga Konusu Oldu, Gönderme Üzerine Gönderme Geldi! Sadece 24 Saatte Bir Milyon İzlenme Aldı! Çatışmalardan Şarkılara Kadar Hepsi Aynıydı...

Çukur’da geçen tüm olayları ele alan Güldür Güldür Show ekibi daha önce ise Sadakatsiz ve Kırmızı Oda gibi dizilerini de tiye alan skeçler yapmıştı. Sadakatsiz dizisini tiye almasına rağmen Melis Sezen ise skeci hikayesinde paylaşarak düşüncelerini dile getirdi. Çukurcuk adı altında bir skeç yapan ekip dikkatleri üzerine çekti.

Bilal ve Fikret’in sorumlu olarak dizilere giriş yapması seyirciler tarafından çok beğeniliyor. Bu sebepten ise ekip skece en iyi şekilde hazırlanıp seyircisine sunuyor. Youtube trendlerine 13. Sırada giriş yapan başarılı skeç milyonların ilgisini çekti.



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