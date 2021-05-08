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- 08 May 2021 - 18:08 G: 08 May 2021 - 18:46

Çukur Dizisi Dalga Konusu Oldu, Gönderme Üzerine Gönderme Geldi! Sadece 24 Saatte Bir Milyon İzlenme Aldı! Çatışmalardan Şarkılara Kadar Hepsi Aynıydı...

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’un dalga konusu olduğu ve gönderme üzerine gönderme aldığı video sadece 1 günde 1 milyona yakın izlenme alarak; Youtube trendlerinde 1. Sıraya girdi. Sevilerek izlenen Güldür Güldür Show’un her detayına kadar aynısını yaptığı Çukur dizisinin parodisinden binlerce detay seyirciyle buluştu. Çukur’un özel şarkılarından çatışmalarına kadar aynısını yapan ekip binlerce beğeni aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çukur’da geçen tüm olayları ele alan Güldür Güldür Show ekibi daha önce ise Sadakatsiz ve Kırmızı Oda gibi dizilerini de tiye alan skeçler yapmıştı. Sadakatsiz dizisini tiye almasına rağmen Melis Sezen ise skeci hikayesinde paylaşarak düşüncelerini dile getirdi. Çukurcuk adı altında bir skeç yapan ekip dikkatleri üzerine çekti.

Bilal ve Fikret’in sorumlu olarak dizilere giriş yapması seyirciler tarafından çok beğeniliyor. Bu sebepten ise ekip skece en iyi şekilde hazırlanıp seyircisine sunuyor. Youtube trendlerine 13. Sırada giriş yapan başarılı skeç milyonların ilgisini çekti.

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08 May 2021 - 18:08 Ankara- Popüler Haber

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