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- 08 May 2021 - 19:15 G: 08 May 2021 - 19:46

Demet Özdemir Dizinin Finalini Resmen Duyurdu! O Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı! Instagram’da İçler Kan Ağlıyor! “Her Bitiş Bir Başlangıç!”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Demet Özdemir dikkatleri üzerine çekti. Dizisinin final yaptığına dair bir paylaşımda bulunan Özdemir, Instagram uygulamasında kendisini takip edenlerin kan ağlamasına neden oldu. Zeynep karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özdemir’i ekranlarda daha uzun görmek isteyen hayranları ise aldıkları haber karşısında yıkıldılar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 43. Bölümünde ekranlara veda edecek. Camdaki Kız kitabında yer alan bir hikayeden hayata geçirilen başarılı dizi daha sonra hikayeden uzaklaşarak yeni bir serüvene doğru yol açmıştı. Hikayeye sadık kaldığı sürede beğeni toplayan dizinin hikayeden ayrılması ise seyircilerin uzaklaşmasına neden olmuştu. 

Sadece hikayeden uzaklaşmayan dizide karakterlerde birçok değişim yaşamıştı. Ayakları üzerinde durması gereken Zeynep’in sürekli vicdan azabı çekerek hatalar yapmasına seyirci büyük tepkiler vermişti. İbrahim Çelikkol’un 37. Bölümde diziden ayrılması ise seyircilerin diziden bir daha vazgeçme sebebi olmuştu. Ekranlara veda etmeye hazırlanan dizinin başrol oyuncusundan gelen paylaşım ise milyonları duygulandırdı.

08 May 2021 - 19:15 Ankara- Popüler Haber

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