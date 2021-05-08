Demet Özdemir Dizinin Finalini Resmen Duyurdu! O Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı! Instagram’da İçler Kan Ağlıyor! “Her Bitiş Bir Başlangıç!”

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 43. Bölümünde ekranlara veda edecek. Camdaki Kız kitabında yer alan bir hikayeden hayata geçirilen başarılı dizi daha sonra hikayeden uzaklaşarak yeni bir serüvene doğru yol açmıştı. Hikayeye sadık kaldığı sürede beğeni toplayan dizinin hikayeden ayrılması ise seyircilerin uzaklaşmasına neden olmuştu.

Sadece hikayeden uzaklaşmayan dizide karakterlerde birçok değişim yaşamıştı. Ayakları üzerinde durması gereken Zeynep’in sürekli vicdan azabı çekerek hatalar yapmasına seyirci büyük tepkiler vermişti. İbrahim Çelikkol’un 37. Bölümde diziden ayrılması ise seyircilerin diziden bir daha vazgeçme sebebi olmuştu. Ekranlara veda etmeye hazırlanan dizinin başrol oyuncusundan gelen paylaşım ise milyonları duygulandırdı.