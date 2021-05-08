Demet Özdemir Dizinin Finalini Resmen Duyurdu! O Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı! Instagram’da İçler Kan Ağlıyor! “Her Bitiş Bir Başlangıç!”
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Demet Özdemir dikkatleri üzerine çekti. Dizisinin final yaptığına dair bir paylaşımda bulunan Özdemir, Instagram uygulamasında kendisini takip edenlerin kan ağlamasına neden oldu. Zeynep karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özdemir’i ekranlarda daha uzun görmek isteyen hayranları ise aldıkları haber karşısında yıkıldılar…
Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 43. Bölümünde ekranlara veda edecek. Camdaki Kız kitabında yer alan bir hikayeden hayata geçirilen başarılı dizi daha sonra hikayeden uzaklaşarak yeni bir serüvene doğru yol açmıştı. Hikayeye sadık kaldığı sürede beğeni toplayan dizinin hikayeden ayrılması ise seyircilerin uzaklaşmasına neden olmuştu.
Sadece hikayeden uzaklaşmayan dizide karakterlerde birçok değişim yaşamıştı. Ayakları üzerinde durması gereken Zeynep’in sürekli vicdan azabı çekerek hatalar yapmasına seyirci büyük tepkiler vermişti. İbrahim Çelikkol’un 37. Bölümde diziden ayrılması ise seyircilerin diziden bir daha vazgeçme sebebi olmuştu. Ekranlara veda etmeye hazırlanan dizinin başrol oyuncusundan gelen paylaşım ise milyonları duygulandırdı.
08 May 2021 - 19:15 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.