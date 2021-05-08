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- 08 May 2021 - 19:38 G: 08 May 2021 - 20:07

Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü!

FOX TV ekranlarında uzun bir aradan sonra meraklılarıyla buluşan başarılı dizinin heyecanını katlamak için 6 kişinin kadroya giriş yapacağı açıklanmıştı. Sevilerek izlenen dizinin reytinglerini yükseltmek amaçlı gelecek bu hamle ise akıllara kazınacak. Her ne kadar diziye Berk Oktay’ın geleceği konuşulsa bile diziye katılacak olan isimlerin arasında ne Berk Oktay var ne de akıllara gelen başka biri! Gündeme bomba gibi düşen bu isimler Savaşçı dizisine kan olacak!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde birbirinden yetenekli olan Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş isimlerin hemen yanında 6 kişiyi de kadrosuna alan Savaşçı dizisi son zamanların en çok konuşulan dizisi olmayı başardı. Her bölümünde seyircisine ayrı bir heyecan yaşatan dizinin yeni bölümü ise bu akşam ekranlara gelecek.

Bir önceki bölümde Tamer Karadağlı fırtına gibi esmiş ve Albay Oktay Göktürk’ü adeta yaşayarak oynamıştı. Albay Oktay Göktürk karakteriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakterini seyircilerine unutturan başarılı oyuncu, time kendisinin bir terörist olmadığını açıklamaya çalışmıştı. Ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise kendisine çok benzeyen isimle karşı karşıya geleceği bekleniyor.

08 May 2021 - 19:38 Ankara- Popüler Haber

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