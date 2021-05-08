Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak! Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Başrollerinde birbirinden yetenekli olan Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş isimlerin hemen yanında 6 kişiyi de kadrosuna alan Savaşçı dizisi son zamanların en çok konuşulan dizisi olmayı başardı. Her bölümünde seyircisine ayrı bir heyecan yaşatan dizinin yeni bölümü ise bu akşam ekranlara gelecek.

Bir önceki bölümde Tamer Karadağlı fırtına gibi esmiş ve Albay Oktay Göktürk’ü adeta yaşayarak oynamıştı. Albay Oktay Göktürk karakteriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakterini seyircilerine unutturan başarılı oyuncu, time kendisinin bir terörist olmadığını açıklamaya çalışmıştı. Ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise kendisine çok benzeyen isimle karşı karşıya geleceği bekleniyor.