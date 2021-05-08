Seren Serengil Canlı Yayında Çıldırdı! Konu İbo Show Olunca Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Hiç Yakışmıyor, Koskoca İmparator!”
Beyaz TV ekranlarının en çok sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz programında İbo Show ele alınınca Seren Serengil çıldırdı. Sevilerek izlenen programın sunucu koltuğunda oturan Seren Serengil açıklamalarıyla yeri göğü inletti. İmparator’un konuklarına da çok kızan Seren Serengil, İmparator’u çok sevdiğini dile getirerek, uyarıda bulundu. Peki, Seren Serengil neden çıldırdı?
Birbirinden farklı konuları ele alan Söylemezsem Olmaz programında İbo Show’da ele alındı. “İbo Show’un son bölümünü izlediniz mi? Adamı resmen hüngür hüngür ağlatıyorlar. Ben çok sinirleniyorum bu duruma ya” sözlerini dile getirdi. Arto ise yayınlanan VTR’yi izledikten sonra “Adam sesine ağlamıyor. ‘Neden eski halinde değil’ diye ağlıyor.” Sözlerini dile getirdi.
Seren Serengil; “Konuklara bir tane bakar mısın? Hepsi yanına gittiler, diz çöküyorlar, elini öpüyorlar sanki adam öldü ya! Siz bunu her yaptığınız bir algı oluşuyor. Bu adam İmparator. Bu adam zirvede. Siz her bunu yaptığınızda; “Yazık ya, eski halinde değil artık” yorumlarını yaptırıyorsunuz.” Sözleri üzerine Arto ise skandal bir açıklama yaptı.
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08 May 2021 - 20:39 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.