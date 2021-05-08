Seren Serengil Canlı Yayında Çıldırdı! Konu İbo Show Olunca Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Hiç Yakışmıyor, Koskoca İmparator!”

Birbirinden farklı konuları ele alan Söylemezsem Olmaz programında İbo Show’da ele alındı. “İbo Show’un son bölümünü izlediniz mi? Adamı resmen hüngür hüngür ağlatıyorlar. Ben çok sinirleniyorum bu duruma ya” sözlerini dile getirdi. Arto ise yayınlanan VTR’yi izledikten sonra “Adam sesine ağlamıyor. ‘Neden eski halinde değil’ diye ağlıyor.” Sözlerini dile getirdi.

Seren Serengil; “Konuklara bir tane bakar mısın? Hepsi yanına gittiler, diz çöküyorlar, elini öpüyorlar sanki adam öldü ya! Siz bunu her yaptığınız bir algı oluşuyor. Bu adam İmparator. Bu adam zirvede. Siz her bunu yaptığınızda; “Yazık ya, eski halinde değil artık” yorumlarını yaptırıyorsunuz.” Sözleri üzerine Arto ise skandal bir açıklama yaptı.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>