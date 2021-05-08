Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Silmesinin Nedeni Ortaya Çıktı! ‘Terbiyesizce’ Yazıları Kadınları Ayağa Kaldırdı! “Annen, Kardeşin Yok Mu Senin Utanmaz!”

Kısa süre önce Cemal Can’ın şampiyon oluşuna tepki çeken bir açıklama yapmış; "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'Survivor' değil ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" sözlerini dile getirmişti.

Bunun üzerine ise Cemal Can Canseven, “Biz zamanında cevabımızı vermiştik. Laf değil icraat” notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı. Konu Acun Ilıcalı’ya bile sıçramış, Acun Ilıcalı ise konu hakkında; “Bir Survivor finalinde SMS oylaması sonuçları 901.000-900.000 şeklinde şekillenmişti, hepimiz çok şaşırmıştık.” Sözlerini dile getirmişti. Barış Murat Yağcı kitabında yer verdiği açıklamalarla bir skandala imzasını attı.



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