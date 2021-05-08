Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Silmesinin Nedeni Ortaya Çıktı! ‘Terbiyesizce’ Yazıları Kadınları Ayağa Kaldırdı! “Annen, Kardeşin Yok Mu Senin Utanmaz!”
Survivor 2020 yarışmasının ikincisi olarak adaya veda eden isim Barış Murat Yağcı’nın kitabında yer verdiği açıklamalar ‘terbiyesizce’ bulundu. Binlerce kadını ayağa kaldıran bu kitaptan sonra ise Barış Murat Yağcı’nın tüm takipçileri tek tek takipten çıkmaya başladı. Rekor düşüş yaşayan Yağcı için ise “Acun Ilıcalı’nın neden tek kalemde sildiği ortaya çıktı” yorumları yapılmaya başlandı.
Kısa süre önce Cemal Can’ın şampiyon oluşuna tepki çeken bir açıklama yapmış; "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'Survivor' değil ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" sözlerini dile getirmişti.
Bunun üzerine ise Cemal Can Canseven, “Biz zamanında cevabımızı vermiştik. Laf değil icraat” notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı. Konu Acun Ilıcalı’ya bile sıçramış, Acun Ilıcalı ise konu hakkında; “Bir Survivor finalinde SMS oylaması sonuçları 901.000-900.000 şeklinde şekillenmişti, hepimiz çok şaşırmıştık.” Sözlerini dile getirmişti. Barış Murat Yağcı kitabında yer verdiği açıklamalarla bir skandala imzasını attı.
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08 May 2021 - 21:41 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.