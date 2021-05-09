Ankara Koronavirüs Salgınında Tam Kapanma Uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! 19 Mayıs’a Kadar Uzatıldı mı?

Tam kapanmanın kaldırılmasından sonra ise birçok yeni önlemin geleceği yönünde açıklamalar yapılmaya başlandı. Bunlardan ilki ise Pazar günün tamamen kapalı olup diğer günlerde normal belirli saat aralığında yasakların devam edeceği yönünde oldu. Market ve alışveriş merkezlerinin ise yine yasaklarla uyumlu bir şekilde çalışma saati getirileceği de düşünülmeye başlandı.

Gündeme gelen tam kapanmanın 19 Mayıs’a kadar uzadığı yönündeki iddialara ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konu hakkında; "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda tam kapanma süresini 19 Mayıs'a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok" sözlerini dile getirdi.



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