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- 09 May 2021 - 09:28 G: 09 May 2021 - 09:30

Ankara Koronavirüs Salgınında Tam Kapanma Uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! 19 Mayıs’a Kadar Uzatıldı mı?

Ankara koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeler milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Artan vakalardan sonra yapılan kabine toplantısında ise tam kapanma kararı alınmıştı. Kapanmanın kalkmasına sayılı günler kala ise tam kapanmanın 19 Mayıs’ın özel gün olmasından dolayı ve kalabalığın önüne geçmek için yasağın devam edeceği yönünde açıklamalar ve iddialar gündemde yerini almaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tam kapanmanın kaldırılmasından sonra ise birçok yeni önlemin geleceği yönünde açıklamalar yapılmaya başlandı. Bunlardan ilki ise Pazar günün tamamen kapalı olup diğer günlerde normal belirli saat aralığında yasakların devam edeceği yönünde oldu. Market ve alışveriş merkezlerinin ise yine yasaklarla uyumlu bir şekilde çalışma saati getirileceği de düşünülmeye başlandı.

Gündeme gelen tam kapanmanın 19 Mayıs’a kadar uzadığı yönündeki iddialara ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konu hakkında; "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda tam kapanma süresini 19 Mayıs'a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok" sözlerini dile getirdi.

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09 May 2021 - 09:28 Ankara- Popüler Haber

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