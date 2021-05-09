Survivor’da Acun Ilıcalı Sinirden Deliye Döndü! Resmen Laflarıyla O İsmi Tokatladı! Son Noktaya Gelindi! Artık Diskalifiye Olması An Meselesi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise İsmail ve Dora arasında büyük bir gerginlik çıktı. Murat Ceylan’ın parkurda sunum yaptığı anlarda ortaya çıkan kavga milyonları şok içerisinde bıraktı. İsmail’in sevinç hareketini beğenmeyen Dora “Biraz delikanlı ol. Biraz erkek ol” sözleriyle İsmail’i çileden çıkartmıştı.

Oyun alanında büyük bir tartışma yaşayan ikili daha sonra ise konseyde bir araya gelerek bu konu hakkında konuşmuşlardı. İsmail’den özür dilemek istemeyen Dora ise “Benim için ‘Delikanlı ol, erkek ol’ sözleri bir anlam ifade etmiyor” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise Dora için çok sert bir uyarı daha yaptı. Peki, Acun Ilıcalı Dora’ya neler söyledi.



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