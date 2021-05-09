Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 May 2021 - 09:54 G: 09 May 2021 - 10:05

Survivor’da Acun Ilıcalı Sinirden Deliye Döndü! Resmen Laflarıyla O İsmi Tokatladı! Son Noktaya Gelindi! Artık Diskalifiye Olması An Meselesi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dün akşam ekranlara gelen konseyde Acun Ilıcalı’nın Dora’ya söyledikleri sosyal medyada; “Acun Ilıcalı sinirden deliye dönmüş”, “Acun Ilıcalı resmen tokatladı!” gibi yorumlara neden oldu. Son noktaya gelen Acun Ilıcalı İsmail’e gelen hareketi affetmedi ve Dora’yı çok sert bir biçimde uyardı. Peki, adadan diskalifiye olacak mı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise İsmail ve Dora arasında büyük bir gerginlik çıktı. Murat Ceylan’ın parkurda sunum yaptığı anlarda ortaya çıkan kavga milyonları şok içerisinde bıraktı. İsmail’in sevinç hareketini beğenmeyen Dora “Biraz delikanlı ol. Biraz erkek ol” sözleriyle İsmail’i çileden çıkartmıştı.

Oyun alanında büyük bir tartışma yaşayan ikili daha sonra ise konseyde bir araya gelerek bu konu hakkında konuşmuşlardı. İsmail’den özür dilemek istemeyen Dora ise “Benim için ‘Delikanlı ol, erkek ol’ sözleri bir anlam ifade etmiyor” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise Dora için çok sert bir uyarı daha yaptı. Peki, Acun Ilıcalı Dora’ya neler söyledi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>

09 May 2021 - 09:54 Ankara- Popüler Haber

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Adasında Batuhan Tir Tir Titretecek! Yargı Çekicini Yerde Bıraktığı Gibi Aldı! Adada Terör Estirmeye Hazırlandı! “Karakter Değiştireni İlk Defa Görüyorum!” mask
Survivor Adasında Batuhan Tir Tir Titretecek! Yargı Çekicini Yerde Bıraktığı Gibi Aldı! Adada Terör Estirmeye Hazırlandı! “Karakter Değiştireni İlk Defa Görüyorum!”
Survivor Dora Sanal Linçe Kurban Gitti! Milyonlar Hedef Aldı, İsmail'e Yapılanı Affetmedi! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek mi? mask
Survivor Dora Sanal Linçe Kurban Gitti! Milyonlar Hedef Aldı, İsmail'e Yapılanı Affetmedi! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek mi?
Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Silmesinin Nedeni Ortaya Çıktı! Barış Murat Yağcı, 'Her Şeye Rağmen' Kitabı tepkilere neden oldu... mask
Acun Ilıcalı’nın Tek Kalemde Silmesinin Nedeni Ortaya Çıktı! Barış Murat Yağcı, 'Her Şeye Rağmen' Kitabı tepkilere neden oldu...
Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! mask
Survivor Melis Her Şeyi Açıkladı! Hayrettin Arka Çıktı, Olanlar Oldu! İsmail ve Batuhan Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti!
Survivor 2021 Tek Parça 8 Mayıs 2021 Cumartesi 86. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 8 Mayıs 2021 Cumartesi 86. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Survivor Reşat Yeniden Yarışmaya mı Katılıyor? Onun İçin Survivor Halen Bitmedi, Yeni Başlıyor! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek Mi? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Survivor Hayrettin Adanın İç Yüzünü İtiraf Etti! Panorama’da Yer Yerinden Oynadı! İfşaları Survivor Tarihini Salladı! Meğer Perde Arkası… mask
Survivor Hayrettin Adanın İç Yüzünü İtiraf Etti! Panorama’da Yer Yerinden Oynadı! İfşaları Survivor Tarihini Salladı! Meğer Perde Arkası…
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Yanında Büyük Kavga! “Delikanlı Ol” Dedi, Yumruğu Yedi! İsmail Balaban Çileden Çıktı, Yerinden Kalktığı Gibi…
Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon... mask
Acun Ilıcalı Milyarder Olabilir! Survivor'dan Kazandığı O Para Akıl İşi Değil, Kimse Hayallerine Sığdıramıyor! Sadece Yarışmacılar Milyon...
Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak! mask
Survivor'da Tarihi İfşa! İsmail'le İlgili O İsim de Konuştu... Meğer Görücü Usulüymüş! Yer Yerinden Oynayacak, İsmail Nişanı Atacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak’ta süs havuzları temizleniyor mask
Mamak’ta süs havuzları temizleniyor
Yenimahalle'de hem pazarcıya hem vatandaşa destek mask
Yenimahalle'de hem pazarcıya hem vatandaşa destek
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı? mask
Camilerde Ramazan Bayramı Namazı Kılınacak Mı? Bayramda Camiler Açık Mı?
Kanık: Tam kapanmanın etkisiyle mağduriyetimiz iyice arttı mask
Kanık: Tam kapanmanın etkisiyle mağduriyetimiz iyice arttı
Gönül Dağı Seyircisinin Radarına Girdi! Tüm Diziler Unuttu Ama O Kadir Gecesini Unutmadı! Takdirler ve Tebrikler Üst Üste Geliyor! mask
Gönül Dağı Seyircisinin Radarına Girdi! Tüm Diziler Unuttu Ama O Kadir Gecesini Unutmadı! Takdirler ve Tebrikler Üst Üste Geliyor!
Sen Çal Kapımı Dizisini Hande Erçel Bıraktı! Diziden Ayrılıyor Mu? Kerem Bürsin Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası… mask
Sen Çal Kapımı Dizisini Hande Erçel Bıraktı! Diziden Ayrılıyor Mu? Kerem Bürsin Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status