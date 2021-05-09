Survivor’da Acun Ilıcalı Sinirden Deliye Döndü! Resmen Laflarıyla O İsmi Tokatladı! Son Noktaya Gelindi! Artık Diskalifiye Olması An Meselesi…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dün akşam ekranlara gelen konseyde Acun Ilıcalı’nın Dora’ya söyledikleri sosyal medyada; “Acun Ilıcalı sinirden deliye dönmüş”, “Acun Ilıcalı resmen tokatladı!” gibi yorumlara neden oldu. Son noktaya gelen Acun Ilıcalı İsmail’e gelen hareketi affetmedi ve Dora’yı çok sert bir biçimde uyardı. Peki, adadan diskalifiye olacak mı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise İsmail ve Dora arasında büyük bir gerginlik çıktı. Murat Ceylan’ın parkurda sunum yaptığı anlarda ortaya çıkan kavga milyonları şok içerisinde bıraktı. İsmail’in sevinç hareketini beğenmeyen Dora “Biraz delikanlı ol. Biraz erkek ol” sözleriyle İsmail’i çileden çıkartmıştı.
Oyun alanında büyük bir tartışma yaşayan ikili daha sonra ise konseyde bir araya gelerek bu konu hakkında konuşmuşlardı. İsmail’den özür dilemek istemeyen Dora ise “Benim için ‘Delikanlı ol, erkek ol’ sözleri bir anlam ifade etmiyor” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise Dora için çok sert bir uyarı daha yaptı. Peki, Acun Ilıcalı Dora’ya neler söyledi.
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09 May 2021 - 09:54 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.