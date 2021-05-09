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- 09 May 2021 - 10:16 G: 09 May 2021 - 10:25

İbo Show Kanal D Tarafından Yayından Kaldırıldı! Ekranlara Gelmeyince Seyirciler İsyan Çıkarttı! Perde Arkasındaki Sır Ortaya Çıktı! Meğer İbo Show…

STAR TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan İbo Show Cumartesi akşamlarına yıldız gibi doğuyordu fakat dün akşam ekranlara gelmesi gerekirken herhangi bir tanıtım ya da yayın yapılmadı. Kanal D resmi internet sitesinin yayın akışında gösterilmeyen İbo Show yayından Kanal D tarafından kaldırıldı. Herhangi bir fragman yayınlanmayınca seyirciler kafalarında soru işareti oluşturmuştu. Peki, işin perde arkasındaki sır ne?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelerek sevenlerini mest eden yapım İbo Show, geceye damga vuran yapımlardan biri oluyordu fakat dün akşam ekranlara gelmesi gerekirken gelmedi. Bunun sebebini öğrenenler ise büyük bir şok içinde kaldı. Twitter’da isyan çıkaran milyonlarca seyirci, binlerce tweet ve yorum atarak düşüncelerini dile getirdi.

1 Mayıs tarihinde ekranlara gelen başarılı yapımın konukları ise Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olmuştu. Birbirinden farklı kişileri konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses dikkatleri üzerine çekmişti. Konukların açıklamaları ise Twitter gibi mecralarda TT olarak saatlerce konuşulmuştu. Peki, dün akşam neden ekranlara İbo Show gelmedi?

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09 May 2021 - 10:16 Ankara- Popüler Haber

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