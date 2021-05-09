Survivor Dora Sanal Linçe Kurban Gitti! Milyonlar Hedef Aldı, İsmail'e Yapılanı Affetmedi! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek mi?

Acun Medya tarafından başarılı bir şekilde ekranlara gelen yarışmanın Mavi takımın yer alan Dora, oyun bitiminde İsmail ile bir tartışma yaşamıştı. Acun Ilıcalı’nın bile İsmail’e hak verdiği tartışmada milyonlar ayağa kalktı. Twitter gibi sosyal medya platformlarından “Acun abi ne olur şunu diskalifiye edelim televizyonu kıracağım daha taksiti bitmedi” gibi birçok yorum aldı.

Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde Dora, İsmail’e “Biraz erkek ol. Delikanlı ol” sözlerini dile getirmiş, İsmail ise duydukları karşısında sakin olmamıştı. Dora’nın üzerine yürüyerek; “Ne diyorsun lan sen?” sözlerini dile getiren İsmail’i son anda sakinleştirdiler. Sevincini kışkırtıcı bulduğu için böyle bir şey yaptığını dile getiren Dora’ya Acun Ilıcalı ise çok sert bir söz söylemişti.



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