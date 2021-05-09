Survivor Dora Sanal Linçe Kurban Gitti! Milyonlar Hedef Aldı, İsmail'e Yapılanı Affetmedi! Acun Ilıcalı Harekete Geçecek mi?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sular durulmuyor. Her bölüm farklı bir heyecan yaşatan yarışmada ise Dora, sanal linçe kurban gitti. İsmail’e yapmış olduğu son tartışma sosyal medya tarafından kabul görmedi. Davranışları seyirciyi çileden çıkarınca öyle yorumlar yapıldı ki, hayranları bile şok içerisinde kaldı. Acun Ilıcalı’ya diskalifiye edilmesi için binlerce mesaj geldiği ise ortaya çıktı. Peki, diskalifiye edilecek mi?
Acun Medya tarafından başarılı bir şekilde ekranlara gelen yarışmanın Mavi takımın yer alan Dora, oyun bitiminde İsmail ile bir tartışma yaşamıştı. Acun Ilıcalı’nın bile İsmail’e hak verdiği tartışmada milyonlar ayağa kalktı. Twitter gibi sosyal medya platformlarından “Acun abi ne olur şunu diskalifiye edelim televizyonu kıracağım daha taksiti bitmedi” gibi birçok yorum aldı.
Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde Dora, İsmail’e “Biraz erkek ol. Delikanlı ol” sözlerini dile getirmiş, İsmail ise duydukları karşısında sakin olmamıştı. Dora’nın üzerine yürüyerek; “Ne diyorsun lan sen?” sözlerini dile getiren İsmail’i son anda sakinleştirdiler. Sevincini kışkırtıcı bulduğu için böyle bir şey yaptığını dile getiren Dora’ya Acun Ilıcalı ise çok sert bir söz söylemişti.
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09 May 2021 - 10:48 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.