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- 09 May 2021 - 11:14 G: 09 May 2021 - 11:46

Alişan’ın Eşi Buse Varol Dolandırıldı! Milyonlarca Lirası Bir Anda Gitti! Açıklamasını Yaptı, Gündeme Düştü! Meğer İşin Arkasında…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, Instagram hesabı üzerinden dolandırıldığını resmen açıkladı. Binlerce takipçisi şok içerisinde kalırken para kaybettiğini de açıkladı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ismin açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü. Olayın akışını tek tek açıklayan Buse Varol, son durumuyla hayranlarının ağzını açık bıraktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa süre önce ikinci kez anne olarak kucağına Eliz bebeği alan Buse Varol, paylaşımlarıyla ise hayranlarını mest ediyordu. Sevilerek takip edilen Buse Varol sosyal medyada sık sık paylaşım yaparken bir anda paylaşımları durdu. 9 saatin ardından ilk kez hesabından paylaşım yapan Buse Varol, dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından; “Arkadaşlar hepinize günaydın. Öncellikle benim adımla size gelen mesajlardan ve DM’lerden dolayı çok özür diliyorum çünkü gece saat 2’de hesabım çalındı. Gece 2’den beri ise hiç uyumadım, sıfır uykuyla duruyorum. Bu saate kadar Instagram hesabımı geri almak için uğraştık, çok şükür ki kurtardık.” Sözlerini dile getirdi ve devamında yaptığı açıklama ile şok etkisi yarattı. Peki, Buse Varol ne dedi?

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09 May 2021 - 11:14 Ankara- Popüler Haber

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