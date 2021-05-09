Savaşçı Dizisi Final Sahnesiyle Şok Etkisi Yarattı! Karşılarına Çıkan O İsim Tamer Karadağlı’yı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisinde yaşanılanlar seyirciyi şok içerisinde bıraktı. 99. Bölümünden hemen sonra uzun bir aradan sonra 100. Bölümünü yayınlanmıştı. Yayınlanan son bölüm ise milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Çünkü Berk Oktay’da dahil dizide artık hiçbir şey eskisi gibi değildi.
Dizinin 104. Bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Final sahnesinde yaşanılanlar ise seyircide derin bir iz bıraktı. Uzi ile karşı karşıya gelen Tamer Karadağlı’nın hayat verdiği Albay Oktay Göktürk şok içerisinde kaldı. Ahmet Kemal isimli bir adamı aramak için bir evin içerisinde arama yapan Albay Göktürk’ün yanında ise Yörük Haydar vardı. Düşman safından olan kız ise seyirciyi çılgına çevirdi.
Haydar ise tuzağa düştüklerinin farkına vardı ve evin dışına Albay Göktürk’ü çıkarttı. Albay Göktürk ise tuzağa düştüler. Dışarı çıkan Albay Göktürk ise dışarda bulunan kişilere “Ahmet Kemal nerede?” sorusunu yöneltti. O sırada Ahmet Kemal ise ağzı bantlı bir şekilde dışarıya çıkarıldı. Albay Oktay ise “Hemen onu bırakın, eğer onu hemen bırakmazsanız kızı vuracak” sözlerini ile getirdi.
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09 May 2021 - 11:36 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.