Savaşçı Dizisi Final Sahnesiyle Şok Etkisi Yarattı! Karşılarına Çıkan O İsim Tamer Karadağlı’yı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?

Dizinin 104. Bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Final sahnesinde yaşanılanlar ise seyircide derin bir iz bıraktı. Uzi ile karşı karşıya gelen Tamer Karadağlı’nın hayat verdiği Albay Oktay Göktürk şok içerisinde kaldı. Ahmet Kemal isimli bir adamı aramak için bir evin içerisinde arama yapan Albay Göktürk’ün yanında ise Yörük Haydar vardı. Düşman safından olan kız ise seyirciyi çılgına çevirdi.

Haydar ise tuzağa düştüklerinin farkına vardı ve evin dışına Albay Göktürk’ü çıkarttı. Albay Göktürk ise tuzağa düştüler. Dışarı çıkan Albay Göktürk ise dışarda bulunan kişilere “Ahmet Kemal nerede?” sorusunu yöneltti. O sırada Ahmet Kemal ise ağzı bantlı bir şekilde dışarıya çıkarıldı. Albay Oktay ise “Hemen onu bırakın, eğer onu hemen bırakmazsanız kızı vuracak” sözlerini ile getirdi.



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