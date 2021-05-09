Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 May 2021 - 11:36 G: 09 May 2021 - 12:12

Savaşçı Dizisi Final Sahnesiyle Şok Etkisi Yarattı! Karşılarına Çıkan O İsim Tamer Karadağlı’yı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı dizisinde yaşanılanlar seyirciyi şok içerisinde bıraktı. 99. Bölümünden hemen sonra uzun bir aradan sonra 100. Bölümünü yayınlanmıştı. Yayınlanan son bölüm ise milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Çünkü Berk Oktay’da dahil dizide artık hiçbir şey eskisi gibi değildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizinin 104. Bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Final sahnesinde yaşanılanlar ise seyircide derin bir iz bıraktı. Uzi ile karşı karşıya gelen Tamer Karadağlı’nın hayat verdiği Albay Oktay Göktürk şok içerisinde kaldı. Ahmet Kemal isimli bir adamı aramak için bir evin içerisinde arama yapan Albay Göktürk’ün yanında ise Yörük Haydar vardı. Düşman safından olan kız ise seyirciyi çılgına çevirdi.

Haydar ise tuzağa düştüklerinin farkına vardı ve evin dışına Albay Göktürk’ü çıkarttı. Albay Göktürk ise tuzağa düştüler. Dışarı çıkan Albay Göktürk ise dışarda bulunan kişilere “Ahmet Kemal nerede?” sorusunu yöneltti. O sırada Ahmet Kemal ise ağzı bantlı bir şekilde dışarıya çıkarıldı. Albay Oktay ise “Hemen onu bırakın, eğer onu hemen bırakmazsanız kızı vuracak” sözlerini ile getirdi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>

09 May 2021 - 11:36 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Seyircisinin Radarına Girdi! Tüm Diziler Unuttu Ama O Kadir Gecesini Unutmadı! Takdirler ve Tebrikler Üst Üste Geliyor! mask
Gönül Dağı Seyircisinin Radarına Girdi! Tüm Diziler Unuttu Ama O Kadir Gecesini Unutmadı! Takdirler ve Tebrikler Üst Üste Geliyor!
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı? mask
Arka Sokaklar Ne Zaman Sezon Finali Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Naci’ye Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Safiye Acı Gerçeği Öğrendi, Han Şimdi Hapı Yuttu! Safiye Üzerini Çizdi!
Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak! mask
Savaşçı Dizisine Katılacak Olan 6 İsim Ortaya Çıktı! Ne Berk Oktay Ne Başka Biri! Öyle İsimler Geliyor Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kalacak!
Demet Özdemir Dizinin Finalini Resmen Duyurdu! O Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı! Instagram’da İçler Kan Ağlıyor! mask
Demet Özdemir Dizinin Finalini Resmen Duyurdu! O Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı! Instagram’da İçler Kan Ağlıyor!
Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı? mask
Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Olacak Mı?
Savaşçı Dizisinde Reytingler Dipleri Gördü! Tamer Karadağlı’ya Destek Geldi! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına 6 Farklı Kişi! Neler Oluyor? mask
Savaşçı Dizisinde Reytingler Dipleri Gördü! Tamer Karadağlı’ya Destek Geldi! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına 6 Farklı Kişi! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Asıl Hikayesi Ortaya Çıktı! Dizinin Sonunda Ne Olacağı Tek Tek Döküldü! İşin Perde Arkası Yürekleri Burktukça Burktu! Meğer Feride… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Asıl Hikayesi Ortaya Çıktı! Dizinin Sonunda Ne Olacağı Tek Tek Döküldü! İşin Perde Arkası Yürekleri Burktukça Burktu! Meğer Feride…
Kanal D’de Yeni Dizi Baht Oyunu! Baht Oyunu Konusu Ne, Oyuncuları Kim? mask
Kanal D’de Yeni Dizi Baht Oyunu! Baht Oyunu Konusu Ne, Oyuncuları Kim?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’tan Anneler Günü mesajı mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’tan Anneler Günü mesajı
Kanık: Tam kapanmanın etkisiyle mağduriyetimiz iyice arttı mask
Kanık: Tam kapanmanın etkisiyle mağduriyetimiz iyice arttı
Gönül Dağı Seyircisinin Radarına Girdi! Tüm Diziler Unuttu Ama O Kadir Gecesini Unutmadı! Takdirler ve Tebrikler Üst Üste Geliyor! mask
Gönül Dağı Seyircisinin Radarına Girdi! Tüm Diziler Unuttu Ama O Kadir Gecesini Unutmadı! Takdirler ve Tebrikler Üst Üste Geliyor!
Sen Çal Kapımı Dizisini Hande Erçel Bıraktı! Diziden Ayrılıyor Mu? Kerem Bürsin Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası… mask
Sen Çal Kapımı Dizisini Hande Erçel Bıraktı! Diziden Ayrılıyor Mu? Kerem Bürsin Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası…
Savaşçı Dizisi Final Sahnesiyle Şok Etkisi Yarattı! Karşılarına Çıkan O İsim Tamer Karadağlı’yı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Savaşçı Dizisi Final Sahnesiyle Şok Etkisi Yarattı! Karşılarına Çıkan O İsim Tamer Karadağlı’yı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Dolandırıldı! Milyonlarca Lirası Bir Anda Gitti! Açıklamasını Yaptı, Gündeme Düştü! Meğer İşin Arkasında… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Dolandırıldı! Milyonlarca Lirası Bir Anda Gitti! Açıklamasını Yaptı, Gündeme Düştü! Meğer İşin Arkasında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status