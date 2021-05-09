Sen Çal Kapımı Dizisini Hande Erçel Bıraktı! Diziden Ayrılıyor Mu? Kerem Bürsin Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası…
FOX TV ekranlarının en sevilen yaz dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde yaşanılanlar seyircileri etkisi altına almaya başarıyor. Kısa süre önce sevgili olduklarını dile getiren isimlerden ise Kerem Bürsin’in itirafı milyonları şok içerisinde bıraktı. Haziran ayında ekranlara gelmesi planlanan Sen Çal Kapımı dizisinden Hande Erçel ayrılıyor mu?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiş olan ve çok beğenilen Hande Erçel hakkında gelen itiraf şok etkisi yarattı. Kerem Bürsin ile dizi setinden canlı yayın açan ikili set çalışmalarından bahsederken Kerem Bürsin’in dedikleri ise kafalarda soru işaretinin oluşmasına neden oldu. Yoksa Hande Erçel başka bir yapımla anlaşma mı sağladı? Diziden mi ayrılıyor?
Sosyal medya hesabında sık sık canlı yayın açan Kerem Bürsin, eğlenceli sohbetiyle beraber dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fakat hem Hande Erçel hem de Kerem Bürsin son zamanlarda eskisi kadar paylaşımlar yapmıyor. Bu durum ise takipçilerinin sitem etmesine neden oluyor. Geçtiğimiz gün tek başına canlı yayın açan Kerem Bürsin set halleriyle herkesi güldürdü. Fakat Hande Erçel’in olmaması dikkatlerden kaçmadı.
09 May 2021 - 12:04 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.