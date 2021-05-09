Sen Çal Kapımı Dizisini Hande Erçel Bıraktı! Diziden Ayrılıyor Mu? Kerem Bürsin Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Perde Arkası…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiş olan ve çok beğenilen Hande Erçel hakkında gelen itiraf şok etkisi yarattı. Kerem Bürsin ile dizi setinden canlı yayın açan ikili set çalışmalarından bahsederken Kerem Bürsin’in dedikleri ise kafalarda soru işaretinin oluşmasına neden oldu. Yoksa Hande Erçel başka bir yapımla anlaşma mı sağladı? Diziden mi ayrılıyor?

Sosyal medya hesabında sık sık canlı yayın açan Kerem Bürsin, eğlenceli sohbetiyle beraber dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fakat hem Hande Erçel hem de Kerem Bürsin son zamanlarda eskisi kadar paylaşımlar yapmıyor. Bu durum ise takipçilerinin sitem etmesine neden oluyor. Geçtiğimiz gün tek başına canlı yayın açan Kerem Bürsin set halleriyle herkesi güldürdü. Fakat Hande Erçel’in olmaması dikkatlerden kaçmadı.