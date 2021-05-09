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- 09 May 2021 - 13:31 G: 09 May 2021 - 13:52

Esra Erol Hüngür Hüngür Ağlattı! Geçmişte Yaşadıklarını Tek Tek Anlatınca Hayranları Karaları Bağladı! Acı Dolu Hikayesi Gündeme Oturdu! Meğer Esra Erol…

ATV ekranlarının en sevilen sunucularından biri olan Esra Erol, dikkatleri üzerine hayatını anlatarak çekti. Acılarla dolu olan hayatından bahsederek dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin dedikleri ise gündeme bomba gibi düştü. Hüngür hüngür ağlanmaya neden olacak kadar acı dolu hayatı hakkında ilk kez konuşan Erol, sevenlerin de büyük bir şoka soktu. Peki Esra Erol neler dedi?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kariyer hayatına da değinerek birçok açıklama yapan Esra Erol, 'Esra Erol' olana kadar yaşadığı sürece ise ilk kez değindi. Sevilerek izlenen Esra Erol'da programının sunuculuğunu üstlenen ve Türkiye'ye kendisini evlilik programlarıyla tanıtan Esra Erol'un acı dolu hayat hikayesi izleyenleri şok içerisinde bıraktı. İşte Esra Erol hakkında merak edilen tüm detaylar... 

Televizyon ekranlarının en sevilen ve en güler yüzlü isimlerinden birisi olan Esra Erol, içler acısı yaşantıları olan çoğu insana derman olmaya devam ediyor. Ünlü sunucunun ekranlardaki sempatikliği milyonlarca kişinin yüreğine işliyor. Uzun bir süre önce katıldığı programda son derece önemli açıklamalar yapan Esra Erol, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyer başlangıcı hakkında ilk kez konuştu.

09 May 2021 - 13:31 Ankara- Popüler Haber

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