Acun Ilıcalı Paraya Para Demeyecek! Leyla İle Mecnun İçin Tarih Verildi! Exxen’den Netflix’e Ağır Darbe Bir Kez Daha Geldi! İşte Yayın Tarihi…

Başarılı bir oyuncu olan Taylan ise Leyla ile Mecnun için tarihi duyuracak bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında; “Exxen’den Netflix’e ağır darbe bu!”, “Acun abi yine zekasını konuşturdu” yorumlarını yaptırdı. Peki, Acun Ilıcalı Exxen’de yeni Leyla ile Mecnun’u ne zaman başlatacak?

Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Melis Birkan, Müge Boz, Zeynep Çamcı, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Leyla ile Mecnun yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Burak Aksak tarafından kaleme alınan Leyla ile Mecnun TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi olmuştu.



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