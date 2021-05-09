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- 09 May 2021 - 14:08 G: 09 May 2021 - 14:36

Acun Ilıcalı Paraya Para Demeyecek! Leyla İle Mecnun İçin Tarih Verildi! Exxen’den Netflix’e Ağır Darbe Bir Kez Daha Geldi! İşte Yayın Tarihi…

Acun Ilıcalı paraya para demeyecek! Milyonlarca hayranı olan Leyla ile Mecnun dizisi için çalışmalarını başlatan Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun oyuncularına ise teklif götürdüğü iddia edilmişti. O iddialara ise kısa bir süre önce dizide yer alacak olan Ahmet Mümtaz Taylan’dan açıklama geldi. En son Arıza dizisinde yer alan Ahmet Mümtaz Taylan’ın oyunculuğu ise Leyla ile Mecnun dizisindeki İskender karakteriyle akıllara kazınmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başarılı bir oyuncu olan Taylan ise Leyla ile Mecnun için tarihi duyuracak bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında; “Exxen’den Netflix’e ağır darbe bu!”, “Acun abi yine zekasını konuşturdu” yorumlarını yaptırdı. Peki, Acun Ilıcalı Exxen’de yeni Leyla ile Mecnun’u ne zaman başlatacak?

Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Melis Birkan, Müge Boz, Zeynep Çamcı, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Leyla ile Mecnun yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Burak Aksak tarafından kaleme alınan Leyla ile Mecnun TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi olmuştu.

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09 May 2021 - 14:08 Ankara- Popüler Haber

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