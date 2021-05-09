Esra Erol Sinirden Çılgına Döndü! Eşini Yıktı Geçti 3 Haftalık Sevgilisine Kaçtı! Çocuklar Yurda Verilince Canlı Yayında Çalgına Döndü! “Hiç Utanmıyor Musun?”

Canlı yayında eşinin ve komşusunun yalan söylediğini dile getiren Sibel Hanım; "Kocam Orhan ve komşum Zehra yalan söylüyor. Çocuklarımı kimseye bırakmam" sözlerini dile getirmişti fakat dediği gibi çıkması ve stüdyoya gelerek birçok açıklamaya yer verdi.

Canlı yayına katıldığını gören Orhan Bey ise eşi Sibel Hanım için; “Sen ne yüzle buraya geldin. Hiç utanmadın mı? Nasıl bir kadınsın. O çocukları nasıl bıraktın gittin. Hiç mi vicdan yok sende? Bana acımadın bari çocuklarına acısaydın. Bir erkek için değmezdi. Sen yanlış yoldasın. O yol doğru yol değil. Seni sevmiyor. Ailesi bile istemiyor. Biz konuştuk” sözlerin dile getirdi.



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