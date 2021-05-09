Esra Erol Sinirden Çılgına Döndü! Eşini Yıktı Geçti 3 Haftalık Sevgilisine Kaçtı! Çocuklar Yurda Verilince Canlı Yayında Çalgına Döndü! “Hiç Utanmıyor Musun?”
ATV ekranlarında yer alan Esra Erol’da programında skandal olaylar bitmek bilmiyor. Binlerce izleyicisinin bulunduğu Erol’un programına katılan 4 çocuk babası Orhan Bey, eşinin kendisini terk ettiğini ve hiç tanımadığı bir adamın yanına gittiğini dile getirdi. Canlı yayına bağlana eş Sibel Hanım ise skandal açıklamalara yer verdi. Eşinin komşusunun sevgilisi olan Ümit’e kaçtığını dile getiren Orhan Bey’in iddialarına karşılık olarak Sibel Canlı yayına katıldı.
Canlı yayında eşinin ve komşusunun yalan söylediğini dile getiren Sibel Hanım; "Kocam Orhan ve komşum Zehra yalan söylüyor. Çocuklarımı kimseye bırakmam" sözlerini dile getirmişti fakat dediği gibi çıkması ve stüdyoya gelerek birçok açıklamaya yer verdi.
Canlı yayına katıldığını gören Orhan Bey ise eşi Sibel Hanım için; “Sen ne yüzle buraya geldin. Hiç utanmadın mı? Nasıl bir kadınsın. O çocukları nasıl bıraktın gittin. Hiç mi vicdan yok sende? Bana acımadın bari çocuklarına acısaydın. Bir erkek için değmezdi. Sen yanlış yoldasın. O yol doğru yol değil. Seni sevmiyor. Ailesi bile istemiyor. Biz konuştuk” sözlerin dile getirdi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
09 May 2021 - 14:46 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.