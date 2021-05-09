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- 09 May 2021 - 14:46 G: 09 May 2021 - 14:59

Esra Erol Sinirden Çılgına Döndü! Eşini Yıktı Geçti 3 Haftalık Sevgilisine Kaçtı! Çocuklar Yurda Verilince Canlı Yayında Çalgına Döndü! “Hiç Utanmıyor Musun?”

ATV ekranlarında yer alan Esra Erol’da programında skandal olaylar bitmek bilmiyor. Binlerce izleyicisinin bulunduğu Erol’un programına katılan 4 çocuk babası Orhan Bey, eşinin kendisini terk ettiğini ve hiç tanımadığı bir adamın yanına gittiğini dile getirdi. Canlı yayına bağlana eş Sibel Hanım ise skandal açıklamalara yer verdi. Eşinin komşusunun sevgilisi olan Ümit’e kaçtığını dile getiren Orhan Bey’in iddialarına karşılık olarak Sibel Canlı yayına katıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Canlı yayında eşinin ve komşusunun yalan söylediğini dile getiren Sibel Hanım; "Kocam Orhan ve komşum Zehra yalan söylüyor. Çocuklarımı kimseye bırakmam" sözlerini dile getirmişti fakat dediği gibi çıkması ve stüdyoya gelerek birçok açıklamaya yer verdi.  

Canlı yayına katıldığını gören Orhan Bey ise eşi Sibel Hanım için; “Sen ne yüzle buraya geldin. Hiç utanmadın mı? Nasıl bir kadınsın. O çocukları nasıl bıraktın gittin. Hiç mi vicdan yok sende? Bana acımadın bari çocuklarına acısaydın. Bir erkek için değmezdi. Sen yanlış yoldasın. O yol doğru yol değil. Seni sevmiyor. Ailesi bile istemiyor. Biz konuştuk” sözlerin dile getirdi.

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09 May 2021 - 14:46 Ankara- Popüler Haber

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