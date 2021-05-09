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- 09 May 2021 - 15:52 G: 09 May 2021 - 16:29

Hande Erçel’den Yürek Burkan Paylaşım! Sosyal Medyayı Salladı, Tek Bir Fotoğrafla Hüngür Hüngür Ağlattı! 21 Milyonu Yakından İlgilendiriyor…

Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyununun paylaşımı ise yüreklerin burkulmasına neden oldu. Sosyal medyayı sallayan Hande Erçel büyük acısını paylaşım yaparak hayranlarıyla paylaştı. 21 milyon takipçisini yakından ilgilendiren bu olay ise özellikle hayranlarını hüngür hüngür ağlattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başarılı ve güzel oyuncu kısa süre önce sosyal medya hesabından 20 milyonu aşarak 21 milyon takipçiye ulaşmıştı. Kerem Bürsin’le de kısa süre önce sevgili olduğunu duyuran Hande Erçel yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla bir haftalık Maldivler tatiline giden başarılı oyuncuya yeğeni minik Mavi, kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım’da katılmıştı.

Kerem Bürsin ile baş başa tatil yapan iki ismin paylaşımları ise sosyal medyanın altını üstüne getirmişti. Her paylaşımı merakla beklenilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin aynı anda paylaşım yaparak sevgili olduklarını resmen duyurmuşlardı. Kerem Bürsin denizin ortasında bir paylaşım yaparken Hande Erçel ise bahçenin ortasında bir paylaşım yaptı. Peki, Hande Erçel sevenlerini neden üzdü?

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09 May 2021 - 15:52 Ankara- Popüler Haber

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