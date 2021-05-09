Hande Erçel’den Yürek Burkan Paylaşım! Sosyal Medyayı Salladı, Tek Bir Fotoğrafla Hüngür Hüngür Ağlattı! 21 Milyonu Yakından İlgilendiriyor…

Başarılı ve güzel oyuncu kısa süre önce sosyal medya hesabından 20 milyonu aşarak 21 milyon takipçiye ulaşmıştı. Kerem Bürsin’le de kısa süre önce sevgili olduğunu duyuran Hande Erçel yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla bir haftalık Maldivler tatiline giden başarılı oyuncuya yeğeni minik Mavi, kardeşi Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım’da katılmıştı.

Kerem Bürsin ile baş başa tatil yapan iki ismin paylaşımları ise sosyal medyanın altını üstüne getirmişti. Her paylaşımı merakla beklenilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin aynı anda paylaşım yaparak sevgili olduklarını resmen duyurmuşlardı. Kerem Bürsin denizin ortasında bir paylaşım yaparken Hande Erçel ise bahçenin ortasında bir paylaşım yaptı. Peki, Hande Erçel sevenlerini neden üzdü?



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