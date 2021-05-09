Aygün Aydın Açıklamalarıyla Tokat Etkisi Yarattı! Seren Serengil’i Tehdit Etmişti, Hakan Sabancı’yla Yollarını Ayırtmıştı! Perde Arkasını Anlattı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aygün Aydın dikkatleri üzerine tekrardan çekti. Kısa bir süre önce Söylemezsem Olmaz isimli programda ele alınınca çileden çıkan güzel isim, Seren Serengil’e “Seni döverim” sözleriyle tehdit savurmuştu. Daha sonra ise Hakan Sabancı ile ilişkisini bitirdiğini açıklayan bir paylaşım yapmıştı.
Açıklamasıyla sosyal medyada bir anda yer alan Aygün Aydın’ın söyledikleri ise milyonları ikiye ayırmıştı. Kimi Aygün Aydın’a hak verirken kimi ise söylediklerinin doğru olmadığını dile getirmişti. Skandal açıklamalarına bir yenisini ekleyen Aydın tekrardan dikkatleri üzerine çekti. Söyledikleriyle tokat etkisi yaratan isim perde arkasını anlattı. Peki, neler dedi?
Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşadığını iddia edilirken konu hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise Hakan Sabancı’nın kendisini kadına şiddetten şikayet ettiğini ifade etti. Instagram hesabından bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. İçkisine ilaç atıldığını ifade eden Aydın bir skandala daha imzasını attı. Peki, Aydın neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
09 May 2021 - 16:28 Amasya- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.