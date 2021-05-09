Aygün Aydın Açıklamalarıyla Tokat Etkisi Yarattı! Seren Serengil’i Tehdit Etmişti, Hakan Sabancı’yla Yollarını Ayırtmıştı! Perde Arkasını Anlattı! Neler Oluyor?

Açıklamasıyla sosyal medyada bir anda yer alan Aygün Aydın’ın söyledikleri ise milyonları ikiye ayırmıştı. Kimi Aygün Aydın’a hak verirken kimi ise söylediklerinin doğru olmadığını dile getirmişti. Skandal açıklamalarına bir yenisini ekleyen Aydın tekrardan dikkatleri üzerine çekti. Söyledikleriyle tokat etkisi yaratan isim perde arkasını anlattı. Peki, neler dedi?

Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşadığını iddia edilirken konu hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise Hakan Sabancı’nın kendisini kadına şiddetten şikayet ettiğini ifade etti. Instagram hesabından bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. İçkisine ilaç atıldığını ifade eden Aydın bir skandala daha imzasını attı. Peki, Aydın neler dedi?



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