Acun Ilıcalı Yüreklere Koz Düşürdü! O Paylaşımı Milyonları Tir Tir Titretti! Büyük Travmasıydı, Milyonlara Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?

Birbirinden farklı işlerle adını dünyaya duyuran Acun Ilıcalı, Türkiye’nin de en sevdiği isimler arasında yerini alıyor. Survivor, Masterchef, O Ses Türkiye, Exxen gibi platformlarla dünya çapında bilinen Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından ise anneler gününe özel bir paylaşım yaptı. Yıllar önce anne ve babası acı bir kazada kaybeden Acun Ilıcalı’nın hayranları ise büyük bir üzüntü yaşadı.

Tir tir titretecek bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, sevenlerinden de destek mesajlarını arka arkaya aldı. “Mekanı cennet olsun” yorumlarının paylaşımına sıralandığı paylaşıma ise Acun Ilıcalı duygusal bir mesaj yükledi. Siyah beyaz eski bir fotoğrafı paylaşarak anne ve babasını Anneler Günü’nde anan Acun Ilıcalı odak noktası haline geldi.



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