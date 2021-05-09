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- 09 May 2021 - 16:53 G: 09 May 2021 - 17:05

Acun Ilıcalı Yüreklere Koz Düşürdü! O Paylaşımı Milyonları Tir Tir Titretti! Büyük Travmasıydı, Milyonlara Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor’un sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı son paylaşımıyla yüreklere koz düşürdü. Büyük travmasını anneler gününde tekrardan sevenlerine hatırlatan Acun Ilıcalı’ya ise binlerce yorum arka arkaya geldi. Seda Sayan’ında yorum attığı o paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Birbirinden başarılı işlere imzasını atan başarılı isim Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine çekti. Peki, Acun Ilıcalı ne paylaşımı yaptı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Birbirinden farklı işlerle adını dünyaya duyuran Acun Ilıcalı, Türkiye’nin de en sevdiği isimler arasında yerini alıyor. Survivor, Masterchef, O Ses Türkiye, Exxen gibi platformlarla dünya çapında bilinen Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından ise anneler gününe özel bir paylaşım yaptı. Yıllar önce anne ve babası acı bir kazada kaybeden Acun Ilıcalı’nın hayranları ise büyük bir üzüntü yaşadı.

Tir tir titretecek bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, sevenlerinden de destek mesajlarını arka arkaya aldı. “Mekanı cennet olsun” yorumlarının paylaşımına sıralandığı paylaşıma ise Acun Ilıcalı duygusal bir mesaj yükledi. Siyah beyaz eski bir fotoğrafı paylaşarak anne ve babasını Anneler Günü’nde anan Acun Ilıcalı odak noktası haline geldi.

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09 May 2021 - 16:53 Ankara- Popüler Haber

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