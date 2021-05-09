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- 09 May 2021 - 17:16 G: 09 May 2021 - 17:19

Yasak Elma Çekimleri Noktalandı! Dizinin Ender’inden Gelen İtiraf Bomba Etkisi Yarattı! Gündem Bu Sözlerle Yankılandı! “Bende Gidebilirim!”

FOX TV ekranlarından bir döneme damgasını buran dizi Yasak Elma, kısa bir süre sonra sezon finali yaparak ekranlara veda edecek. Her bölümde dikkatleri üzerine çeken başarılı yapımın kısa bir süre sonra 4. Sezonunu bitirecek. Yeni sezon için ise çalışmalara Eylül ayında başlayacak olan Yasak Elma dizisinin son bölümü ise Pazartesi günü yayınlanacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay gibi isimler yer alıyor. Kısa bir süre önce Nesrin Cavadzade diziye ölerek veda etmişti. Bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan başarılı ismin vedası ise sevenlerinde büyük bir şok yaşatmıştı.

85. bölümde ise Talat Bulut diziye aniden veda etmişti. Bu vedayı kimse beklemiyordu ve büyük bir şok içerisinde kalınmıştı. Dizide sık sık ani gelişmeler yaşanırken birden Nesrin Cavadzade’nin ayrılışı ise dizide dengeleri değiştirmişti. Bu vedanın ardından ise Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, şok bir açıklamada bulundu.

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09 May 2021 - 17:16 Ankara- Popüler Haber

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