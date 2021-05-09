Şeyma Subaşı Hamile Mi? Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! O İsimden Gelen Açıklama Dengeleri Değiştirdi! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan bir sevgili yapan Şeyma Subaşı uzun bir ilişki olmadan noktalama kararı almıştı. Aylarca tek başına takılan Şeyma Subaşı daha sonra ise yüzünü gizleyerek yeni aşkını duyurmuştu. Yüzünü saklayan paylaşımlarında nazar boncuklarıyla sevgilisini gizleyen Subaşı, tüm dikkatleri de üzerine çekiyordu.

Aşkıyla tam gaz bir şekilde ilişkilerini devam ettiren ikili dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. Kısa bir süre önce sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi’yi ailesiyle tanıştırdığını dile getiren Subaşı olayın detaylarını ise katıldığı bir programda heyecanlanarak dile getirmişti. Her halinden sevgilisine çok aşık olduğu görülen Subaşı, dikkatleri üzerine çekmişti ki bir isim sosyal medyadan bir paylaşım yaparak dengeleri değiştirdi.



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