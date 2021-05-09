Şeyma Subaşı Hamile Mi? Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! O İsimden Gelen Açıklama Dengeleri Değiştirdi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir sosyal medya kullanıcısının mesajıyla gündeme gelen yeni iddiada ise başkahraman Şeyma Subaşı ve onun doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi isimleri oldu. Aşkı 12’den vurarak dünyaya aşkını paylaşımlarıyla gösteren Subaşı, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyorken gelen iddialar ise milyonlarca takipçisini şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan bir sevgili yapan Şeyma Subaşı uzun bir ilişki olmadan noktalama kararı almıştı. Aylarca tek başına takılan Şeyma Subaşı daha sonra ise yüzünü gizleyerek yeni aşkını duyurmuştu. Yüzünü saklayan paylaşımlarında nazar boncuklarıyla sevgilisini gizleyen Subaşı, tüm dikkatleri de üzerine çekiyordu.
Aşkıyla tam gaz bir şekilde ilişkilerini devam ettiren ikili dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. Kısa bir süre önce sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi’yi ailesiyle tanıştırdığını dile getiren Subaşı olayın detaylarını ise katıldığı bir programda heyecanlanarak dile getirmişti. Her halinden sevgilisine çok aşık olduğu görülen Subaşı, dikkatleri üzerine çekmişti ki bir isim sosyal medyadan bir paylaşım yaparak dengeleri değiştirdi.
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09 May 2021 - 17:35 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.