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- 09 May 2021 - 19:10 G: 09 May 2021 - 19:41

Camdaki Kız Dizisinde Muzo Nalan’a Aşık Mı? Seyirciler Sadece Bu Ana Kilitlendi, Gerçek Ortaya Çıktı! “Bu Hikayede Yanan Sen Oldun!”

Kanal D ekranlarına yeni bir renk getiren başarılı dizide hikaye ise Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı isimdeki kitabından yola çıkarak işleniyor. Henüz ekranlardaki macerası yeni başlamış olsa bile seyircisini çoktan oluşturmuş olan Camdaki Kız dizisinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Sevilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Muzo ve Nalan’ın yakınlaşması seyirciyi heyecanlandırmıştı. İkili arasında bir aşk başlayıp başlamayacağı ise merak konusu haline gelmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Burcu Biricik’in ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı başarılı dizi Perşembe günü ekranlara 6. Bölümüyle gelecek. Dizinin ilk bölümlerinde ortalıkta görünmeyen ama adı geçen Muzo’nun kim olduğu ise merak konusu haline gelmişti ki, diziye kısa bir süre önce Enis Arıkan giriş yaptı. Enis Arıkan’ı dram dizisinde görenler ise büyük bir şok yaşadı.

Camdaki Kız dizisi reytinglerde ise büyük bir başarı elde ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finaline neden olacak kadar güçlü bir yapım olan Camdaki Kız dizisinde Muzo ile karşı karşıya gelen Nalan’ın ise seyirciler tarafından çok beğenilen bir ikili oldu. Sedat’ın üzerini çizen seyirciler, Nalan ve Muzo’nın birlikte olmasını isteyen yorumlarda bulundular. Peki, Muzo Nalan’a aşık olacak mı?

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09 May 2021 - 19:10 Ankara- Popüler Haber

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