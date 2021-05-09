Survivor Batuhan Aleyna’ya Karşı Hislerini Tek Sözle Anlattı! O Anlar Televizyonda Yayınlanmadı, Seyirciler Coşuyor, Aşk Alevleniyor! “Bana da Yapsana!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan aşkı konuşulmaya başlandı. Birleşme partisinden beri yakınlıkları dikkat çeken isimler sevilerek takip edilirken; uyumlarından dolayı ise sosyal medyada ve magazin dünyasında sık sık isimleri aşk dedikodularına karışıyor. Batuhan’dan gelen aşk itirafı niteliğindeki açıklama ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu’ya ait bir sahne ise televizyonda yayınlanmadı. Dijitale özel olarak hazırlanan videoda Aleyna ve Batuhan’ın eğlenceli sohbetleri ise seyircilerin dikkatlerini üzerine çekti. Kısa sürede birbirleriyle iyi bir takım olan ikilinin açıklamaları ise sosyal medyayı salladı. Peki, Batuhan nasıl bir açıklama yaptı?
Aleyna ve Batuhan sabah saatlerinde birlikte sohbet ederken kameralarda onları kayıtlara almaya başladı. Batuhan ise “Sabah kalkıp sizin barakaya baktığımda Aleyna Çalışkan ve senin böyle sarılıp uyuyor olmanız var ya..” sözlerini dile getirdi. Lafını keserek konuya giren Aleyna Kalaycıoğlu ise “Batu nerden baksan üç aydır böyle.” Sözlerini dile getirdi. Batuhan ise şok sözlerini dile getirdi.
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09 May 2021 - 19:35 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.