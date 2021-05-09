Survivor Batuhan Aleyna’ya Karşı Hislerini Tek Sözle Anlattı! O Anlar Televizyonda Yayınlanmadı, Seyirciler Coşuyor, Aşk Alevleniyor! “Bana da Yapsana!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu’ya ait bir sahne ise televizyonda yayınlanmadı. Dijitale özel olarak hazırlanan videoda Aleyna ve Batuhan’ın eğlenceli sohbetleri ise seyircilerin dikkatlerini üzerine çekti. Kısa sürede birbirleriyle iyi bir takım olan ikilinin açıklamaları ise sosyal medyayı salladı. Peki, Batuhan nasıl bir açıklama yaptı?

Aleyna ve Batuhan sabah saatlerinde birlikte sohbet ederken kameralarda onları kayıtlara almaya başladı. Batuhan ise “Sabah kalkıp sizin barakaya baktığımda Aleyna Çalışkan ve senin böyle sarılıp uyuyor olmanız var ya..” sözlerini dile getirdi. Lafını keserek konuya giren Aleyna Kalaycıoğlu ise “Batu nerden baksan üç aydır böyle.” Sözlerini dile getirdi. Batuhan ise şok sözlerini dile getirdi.



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