Demet Özdemir’den Sıfır Makyaj Şov! Bir Saniyede Yorum Yağmuruna Tutuldu! Hayranlarının Elinde Telefon Dondu Kaldı! “Yok Ki Senden Bir Tane Daha!”
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol olarak yer alan Demet Özdemir’den Instagram uygulamasını sallayan sıfır makyajsız bir paylaşım geldi. Hayranları ise paylaşımın daha birinci saniyesinde binlerce mesaj atarak güzelliğine yorumlar yağdırdı. Yorumlar içerisinde en çok beğeni alan ise “Yok ki senden bir tane daha gözümüz böyle güzellik görsün” düşüncesi oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan Demet Özdemir, adeta şov yaptı.
Hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden binlerce takipçisi olan Demet Özdemir’in hayranlarının elindeki telefon ise donup kaldı. Hem makyajlı hem de makyajsız bile doğal güzel olan Demet Özdemir, dikkatleri üzerine topladı. Verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Özdemir, bu sefer ise doğal halini paylaştı.
Ev halinde olduğu belli olan güzel oyuncunun üzerinde ise pijaması vardı. Kadife ve turuncu bir pijama giyen Özdemir ev haliyle çok beğenildi. 2 saat önce ev haliyle paylaşım yapan güzel oyuncu takipçilerinin isteklerini ve ısrarlarını kırmadı ve birde gönderi halinde ev halini paylaştı.
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09 May 2021 - 20:12 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.