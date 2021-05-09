Demet Özdemir’den Sıfır Makyaj Şov! Bir Saniyede Yorum Yağmuruna Tutuldu! Hayranlarının Elinde Telefon Dondu Kaldı! “Yok Ki Senden Bir Tane Daha!”

Hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden binlerce takipçisi olan Demet Özdemir’in hayranlarının elindeki telefon ise donup kaldı. Hem makyajlı hem de makyajsız bile doğal güzel olan Demet Özdemir, dikkatleri üzerine topladı. Verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Özdemir, bu sefer ise doğal halini paylaştı.

Ev halinde olduğu belli olan güzel oyuncunun üzerinde ise pijaması vardı. Kadife ve turuncu bir pijama giyen Özdemir ev haliyle çok beğenildi. 2 saat önce ev haliyle paylaşım yapan güzel oyuncu takipçilerinin isteklerini ve ısrarlarını kırmadı ve birde gönderi halinde ev halini paylaştı.



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