Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Geldi! Ekranlara Geliş Tarihi Resmen Duyuruldu! Kısa Ara Bitti Bitecek! Geri Sayım Başladı…

Binlerce hayranı bulunan Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağına ve bir daha ekranlara gelmeyeceğine dair birçok iddia gündeme gelmişti fakat Kerem Bürsin ve Hande Erçel böyle bir şeyin olmadığını dile getirerek hayranlarını rahatlatmışlardı. Dizinin ekranlardan kalkmasının ardından ise Savaşçı dizisi ekranlara getirilmişti.

Reytinglerde çok iyi olmayan dizinin sosyal medyadaki aldığı etkileşim ise dizinin devam kararına neden oldu. Sadece sosyal medya etkileşimleri değil aynı zamanda dizinin başka ülkelerde yoğun ilgi görmesi de dizinin devam kararını etkileyen unsurlardan birisi oldu. Dizi ekranlara gelmeye gün sayarken ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ise artık sevgili olduğu resmen biliniyor.



Devamı>>>