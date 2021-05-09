Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Geldi! Ekranlara Geliş Tarihi Resmen Duyuruldu! Kısa Ara Bitti Bitecek! Geri Sayım Başladı…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı için müjde verildi. Ekranlara geliş tarihi açıklanan dizinin hayranları ise sevinçten havalara uçtu. Her bölümünde Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisiyle heyecanı doruklara çıkaran dizi kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Dizileri ara veren ikili ise valizlerini hazırlayıp; Maldivler’de eşsiz bir tatil keyfi yaşamışlardı. Peki, dizi ne zaman ekranlara gelecek.
Binlerce hayranı bulunan Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağına ve bir daha ekranlara gelmeyeceğine dair birçok iddia gündeme gelmişti fakat Kerem Bürsin ve Hande Erçel böyle bir şeyin olmadığını dile getirerek hayranlarını rahatlatmışlardı. Dizinin ekranlardan kalkmasının ardından ise Savaşçı dizisi ekranlara getirilmişti.
Reytinglerde çok iyi olmayan dizinin sosyal medyadaki aldığı etkileşim ise dizinin devam kararına neden oldu. Sadece sosyal medya etkileşimleri değil aynı zamanda dizinin başka ülkelerde yoğun ilgi görmesi de dizinin devam kararını etkileyen unsurlardan birisi oldu. Dizi ekranlara gelmeye gün sayarken ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ise artık sevgili olduğu resmen biliniyor.
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09 May 2021 - 20:36 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.