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- 09 May 2021 - 20:36 G: 09 May 2021 - 21:10

Sen Çal Kapımı Dizisinden Müjde Geldi! Ekranlara Geliş Tarihi Resmen Duyuruldu! Kısa Ara Bitti Bitecek! Geri Sayım Başladı…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı için müjde verildi. Ekranlara geliş tarihi açıklanan dizinin hayranları ise sevinçten havalara uçtu. Her bölümünde Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisiyle heyecanı doruklara çıkaran dizi kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Dizileri ara veren ikili ise valizlerini hazırlayıp; Maldivler’de eşsiz bir tatil keyfi yaşamışlardı. Peki, dizi ne zaman ekranlara gelecek.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Binlerce hayranı bulunan Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağına ve bir daha ekranlara gelmeyeceğine dair birçok iddia gündeme gelmişti fakat Kerem Bürsin ve Hande Erçel böyle bir şeyin olmadığını dile getirerek hayranlarını rahatlatmışlardı. Dizinin ekranlardan kalkmasının ardından ise Savaşçı dizisi ekranlara getirilmişti.

Reytinglerde çok iyi olmayan dizinin sosyal medyadaki aldığı etkileşim ise dizinin devam kararına neden oldu. Sadece sosyal medya etkileşimleri değil aynı zamanda dizinin başka ülkelerde yoğun ilgi görmesi de dizinin devam kararını etkileyen unsurlardan birisi oldu. Dizi ekranlara gelmeye gün sayarken ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ise artık sevgili olduğu resmen biliniyor.

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09 May 2021 - 20:36 Ankara- Popüler Haber

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