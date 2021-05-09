Survivor İlayda Yaktı Tutuşturdu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Survivor Emin Geç Kalmadı, Öyle Bir Şey Dedi ki, Ortalık Karıştı! “İlayda’nın Güzelliğini…”
TV8 ekranlarının başarılı yapımlarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenerek adadan ayrılan güzel isim İlayda, dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken İlayda Şeker, yaktı tutuşturdu. Bir bakanın bir daha baktığı Survivor İlayda’ya ise yarışmadan sakalığından dolayı elenen Emir öyle bir yorum yaptı ki sevenleri şok içerisinde kaldı. Peki, İlayda nasıl bir paylaşım yaptı?
Survivor yarışmasından beklenmedik bir şekilde elenen Survivor İlayda, adadan ayrıldıktan sonra ise takım arkadaşlarının kafasında “Takımın neşesiydi” olarak kaldı. Gönüllüler takımında başlayan macerası ünlüler takımında devam etmişti ve adaya da arkadaşlarını üzerek veda etmişti. Survivor yarışmasının rengi olarak bilinen İlayda için “İlk hafta elenir” yorumları yapılmış fakat son 14’de adını yazdırmıştı.
Herhangi bir spor bilgisi olmamasına rağmen parkurlarda kendini geliştirerek gücüne güç katan İlayda, kendini tüm Türkiye’ye sevdirmişti. Yarışmadan elendikten sonra ise “Sözlerime nasıl başlayacağımı inanın bilmiyorum, Şuan bu yazıyı yazarken hem ağlıyorum, hem de gülüyorum, ellerim titriyor. Meğer ne çok sevenim varmış benim… Beni destekleyen, benimle birlikte ekran başında hop oturup hop kalkan, benimle birlikte gülen, ağlayan herkese çok çok çok teşekkür ederim…” notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı.
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09 May 2021 - 21:33 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.