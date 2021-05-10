Ankara Koronavirüs Vakalarında Şok Düşüş! Tam Kapanma Erkenden Bitebilir Mi? Tam Kapanma Sonrasında Neler Olacağı Açıklandı! İşte Tüm Detaylar…

Tam kapanmanın aktif bir şekilde işlendiği günlerde vaka sayıları da düşüş yaşadı. 9 Mayıs tarihli verilere göre 197.468 kişiye test yapıldı. Bu testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 15.191 kişi oldu. Hastanede tedavi görerek iyileşmeye çalışan kişi sayısı ise 2.102 olarak açıklandı. Bunun yanında vefat eden kişi sayısı ise 283 olarak kayıtlara işlendi. İyileşen hasta sayısı ise 25.694 kişi olarak açıklandı.

Tam kapanmayla düşen vakalardan sonra ise tam kapanmanın erkenden biteceğine dair birçok söylenti sosyal medyayı meşgul etmeye başladı fakat konu hakkında net bir açıklama yetkili kişiler tarafından henüz gelmedi. Bununla birlikte tam kapanmanın bitiş tarihi olarak belirlenen 17 Mayıs’tan sonra neler olacağı da araştırılmaya başlandı. Bunun hakkında ise uzmanlardan tahminler gelmeye başladı. Peki, tam kapanma sonrasında neler olacak?





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