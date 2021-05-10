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- 10 May 2021 - 10:34 G: 10 May 2021 - 10:55

Ankara Koronavirüs Vakalarında Şok Düşüş! Tam Kapanma Erkenden Bitebilir Mi? Tam Kapanma Sonrasında Neler Olacağı Açıklandı! İşte Tüm Detaylar…

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren koronavirüs salgının artış göstermesinden dolayı kısa bir süre önce tam kapanma kararı alınmış ve insanların evlerinden özel durumlar haricinde çıkmaları yasaklanmıştı. İzin belgesi olmayan vatandaşların hareket edemediği bu süreçte ise vaka sayıları 60 binlerden %50’yi aşkın azalma göstererek 15 binlere kadar düştü. Peki, güncel vaka sayısı kaç?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tam kapanmanın aktif bir şekilde işlendiği günlerde vaka sayıları da düşüş yaşadı. 9 Mayıs tarihli verilere göre 197.468 kişiye test yapıldı. Bu testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 15.191 kişi oldu. Hastanede tedavi görerek iyileşmeye çalışan kişi sayısı ise 2.102 olarak açıklandı. Bunun yanında vefat eden kişi sayısı ise 283 olarak kayıtlara işlendi. İyileşen hasta sayısı ise 25.694 kişi olarak açıklandı.

Tam kapanmayla düşen vakalardan sonra ise tam kapanmanın erkenden biteceğine dair birçok söylenti sosyal medyayı meşgul etmeye başladı fakat konu hakkında net bir açıklama yetkili kişiler tarafından henüz gelmedi. Bununla birlikte tam kapanmanın bitiş tarihi olarak belirlenen 17 Mayıs’tan sonra neler olacağı da araştırılmaya başlandı. Bunun hakkında ise uzmanlardan tahminler gelmeye başladı. Peki, tam kapanma sonrasında neler olacak?


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10 May 2021 - 10:34 Ankara- Popüler Haber

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