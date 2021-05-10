Survivor’da İki Takım Birbirine Girdi! Artık Vücutlar Değil Beyinler Savaşıyor! Kıran Kırana Mücadele Ortalığı Sallayacak! Restler Çekildi…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dengeler değişiyor. Artık sadece vücutlar değil aynı zamanda fikirlerde savaşmaya başladı. İki takımın eleme konseyinde mental olarak birbirlerine girdiği anlar ise seyircilerde şok etkisi yarattı. Dokunulmazlık oyununu oynayan iki takımın ardından elemek konseyi gerçekleştirildi. Kırmızı takımın stratejisine rest çekerek Mavi takımda o ismi öne sürdü. Peki, neler oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada her bölüm seyircinin heyecanını ve tansiyonunu artırıyor. Özellikle Melis’in adadan ayrılmasından sonra takımlar karışmış Ünlülerde olanlar Mavi takıma, Gönüllülerde olanlarda Kırmızı takıma geçmişti. Adada bir ismin ayrılması kaosu başlatmıştı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise dengeler tamamen değişti.
Kırmızı takım ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve eleme konseyinde Batuhan’ı yazarak dengeleri değiştirmişti. Kırmızı takımdan gelen bu hamleye Mavi takım ise kayıtsız kalmadı ve beyinlerini yarıştırarak dengeleri tamamen değiştirdi. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı iki takım arasında gelen rest ise Mavi takımın hayranlarını şoka soktu.
10 May 2021 - 10:57 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.