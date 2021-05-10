Survivor’da İki Takım Birbirine Girdi! Artık Vücutlar Değil Beyinler Savaşıyor! Kıran Kırana Mücadele Ortalığı Sallayacak! Restler Çekildi…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada her bölüm seyircinin heyecanını ve tansiyonunu artırıyor. Özellikle Melis’in adadan ayrılmasından sonra takımlar karışmış Ünlülerde olanlar Mavi takıma, Gönüllülerde olanlarda Kırmızı takıma geçmişti. Adada bir ismin ayrılması kaosu başlatmıştı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise dengeler tamamen değişti.

Kırmızı takım ilk dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve eleme konseyinde Batuhan’ı yazarak dengeleri değiştirmişti. Kırmızı takımdan gelen bu hamleye Mavi takım ise kayıtsız kalmadı ve beyinlerini yarıştırarak dengeleri tamamen değiştirdi. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı iki takım arasında gelen rest ise Mavi takımın hayranlarını şoka soktu.