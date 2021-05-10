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- 10 May 2021 - 15:08 G: 10 May 2021 - 15:16

Sadakatsiz Dizisinde Derin’e Hapis Şoku! Seyirciler Derin Nefesini Aldı, Halaya Durdu! Melis Sezen’in Akıbeti Ne Olacak?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüne at fragman 9 Mayıs itibariyle yayınlandı. Binlerce kişinin bir anda izlemeye başladığı dizinin fragmanında ise Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterine hapis şoku geldi. İzleyiciler ise Derin’den kurtulacaklarını düşünerek derin bir nefes alıp halaya durduklarını belirten yorumlarda bulundular. Peki, Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Dizinin hikayesi ve oyuncuları dikkatleri üzerine çekerken yeni bölümde yaşanacaklar ise dengeleri değiştirdi. 28. Bölümü Çarşamba günü ekranlara gelmiş olan dizide Derin polise ve dayısına yalan ifade vermişti.

Derin’in yalan ifade verdiği ise ekranlara gelecek olan yeni bölümde resmen ortaya çıkacak. Derin’in sabah kapısı Asya tarafından çalınır. Derin ise Asya’yı karşısında görünce; “Ne oluyor sabah sabah” sözlerini dile getirdi. Asya ise “Size bir şey getirdim” diyerek elindeki ses kaydını çalıştırdı. Ses kaydında ise “Derin Hanım, Volkan Bey ve Asya Hanım’dan intikam almak için kendini kaçırıldı olarak gösterdi” sesi duyuldu.

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10 May 2021 - 15:08 Ankara- Popüler Haber

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