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10 May 2021 - 17:29

Antalyaspor – Beşiktaş ZTK Finali Seyircili Oynanacak | Türkiye Kupası Final Maçına Nasıl Bilet Alınır? İşte Beşiktaş Antalyaspor Maçı Bilet Fiyatları

Pandemi döneminin en çok üzdüğü gruplardan birisi de futbol severler oldu. Maçların seyircisiz olarak izlenmesi, hatta dönem dönem liglerin durması fanatiklerin gündeminden düşmedi. Futbol severleri sevindirecek olan haber ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’ndan geldi. Antalyaspor ve Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Kupası’na seyirci izne veren TFF, stadın 3’te 1’inin doldurulmasını müsaade etti. Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Ziraat Kupası finaline seyirci k