Antalyaspor – Beşiktaş ZTK Finali Seyircili Oynanacak | Türkiye Kupası Final Maçına Nasıl Bilet Alınır? İşte Beşiktaş Antalyaspor Maçı Bilet Fiyatları
Pandemi döneminin en çok üzdüğü gruplardan birisi de futbol severler oldu. Maçların seyircisiz olarak izlenmesi, hatta dönem dönem liglerin durması fanatiklerin gündeminden düşmedi. Futbol severleri sevindirecek olan haber ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’ndan geldi. Antalyaspor ve Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Kupası’na seyirci izne veren TFF, stadın 3’te 1’inin doldurulmasını müsaade etti. Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Ziraat Kupası finaline seyirci k
Türkiye Kupası olarak düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası, T.C. Ziraat Bankası’nın sponsorluğunda gerçekleşiyor. Her yıl düzenlenen ulusal kupa organizasyonu, 1962 yılından beri yapılıyor. TFF tarafından düzenlenen kupa, bu sezon finalinde Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.
10 May 2021 - 17:29 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.