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- 10 May 2021 - 17:55 G: 10 May 2021 - 18:27

Mehmet Ali Erbil Çıplak Fotoğrafları Hakkında İlk Kez Konuştu! Yılları Önce Sevgilisiyle Çektirmişti, Perde Arkası “Yok Artık” Dedirtti! Meğer Erbil…

Televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, dikkatleri üzerine çekti. Birbirinden özel açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, çıplak fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu. Son zamanlarda Çarkıfelek programının tarihini veren Erbil, Haziran ayında ya da bayram sonunda bir aksilik olmazsa başlayacağını dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa süre öne yapmış olduğu röportajla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, gençlik dönemlerinde sevgilisi ile çırılçıplak fotoğraf çekilmiş ve bu o döneme damgasını vurmuştu. Yeniden gün yüzüne çıkan bu olay hakkında ise Mehmet Ali Erbil ilk kez açıklama yaptı. Yeniden sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu olay ise sevenlerine şok etti.

Tuba Kalçık ile yeni bir röportaj veren Mehmet Ali Erbil’e Kalçık; “Hayatınıza çok kadın girdi ama Nefise Karatay'la ilişkiniz ve çektirdiğiniz fotoğraflarda çok konuşulmuştu” sözlerini dile getirdi. Mehmet Ali Erbil ise bu konu hakkında şok sözlerini dile getirerek dikkatleri üzerine çekti. Peki, Mehmet Ali Erbil ne dedi?

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10 May 2021 - 17:55 Ankara- Popüler Haber

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