Altınok’tan semt pazarlarında pandemi denetimi
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tam kapanma sürecinde kurulmalarına bir süre ara verilen ve geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmete başlayan semt pazarlarında hem pandemi hem de kalite ve fiyat denetimlerinde bulundu.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tam kapanma sürecinde kurulmalarına bir süre ara verilen ve geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmete başlayan semt pazarlarında hem pandemi hem de kalite ve fiyat denetimlerinde bulundu. Altınok Semt pazarlarımızda vatandaşımızın kalabalık ortamlar oluşturmadan alışverişlerini yapmaları için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hem taze kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketilmesi için hem de sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi için zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlerimiz devam edecek. dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında yeniden açılan ve Keçiörenin faklı mahallelerinde günlük kurulan semt pazarında pandemi denetimlerinde bulundu. Altınok vatandaşın sağlığını korumak ve onların temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamak için tam kapanma sürecinde semt pazarlarındaki denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
TMM KURALLARINA UYALIM
Vatandaşı temizlik maske ve mesafe TMM kurallarına uymaları konusunda da uyaran Altınok şunları söyledi:
Temizlik maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMMye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık anlatmaya da devam ediyoruz.
10 May 2021 - 21:26 - Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.