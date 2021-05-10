Altınok’tan semt pazarlarında pandemi denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tam kapanma sürecinde kurulmalarına bir süre ara verilen ve geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmete başlayan semt pazarlarında hem pandemi hem de kalite ve fiyat denetimlerinde bulundu. Altınok Semt pazarlarımızda vatandaşımızın kalabalık ortamlar oluşturmadan alışverişlerini yapmaları için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hem taze kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketilmesi için hem de sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi için zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlerimiz devam edecek. dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında yeniden açılan ve Keçiörenin faklı mahallelerinde günlük kurulan semt pazarında pandemi denetimlerinde bulundu. Altınok vatandaşın sağlığını korumak ve onların temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamak için tam kapanma sürecinde semt pazarlarındaki denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

TMM KURALLARINA UYALIM

Vatandaşı temizlik maske ve mesafe TMM kurallarına uymaları konusunda da uyaran Altınok şunları söyledi:

Temizlik maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMMye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık anlatmaya da devam ediyoruz.