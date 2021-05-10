Ankaralı Kahveciler Dertli: "Bizlere acilen sahip çıkılmalı"

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven bir yılı aşkın süredir yaşanan koronavirüs Kovid-19 salgınının getirdiği sıkıntıların kahveci esnafını batma kepenk kapatma noktasına getirdiğini belirterek 17 günlük kapanmanın ardından artık kahvehanelerin açılmaları gerektiğini yoksa telafisi olmayan mağduriyetlerin içerisinde kalacaklarını söyledi.

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven " bir yılı aşkın süredir yaşanan koronavirüs Kovid-19 salgınının getirdiği sıkıntıların kahveci esnafını batma kepenk kapatma duruma getirdiğini vurgulayarak Kovid-19 pandemisine bağlı olarak tüm dünyayı derinden etkileyen ve ülke olarak bizlere de sonuçları çok ağır olan zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sağlığımız için tabii ki salgın tedbirleri olacak önlemler alınacak. Ancak bu süreçten toplum olarak çok etkilendik. Bu zorlu süreçte kahveci esnafının mağduriyeti göz önüne alınmalı. Biz günlük çay satarak kazanan ve günlük harcayan insanlarız. Pandemi sürecinin başından itibaren en çok etkilenen esnaf kesimi kahveci esnafı oldu diyebiliriz. Şu an hiçbirimizin geliri yok kiralarımız elektrik su başka giderlerimiz devam ediyor. Evimizin ailemizin zorunlu yaşamsal giderlerini karşılayamıyoruz. Sadece kahveci esnafı olarak biz değil çalışanlarımız da mağdur durumda. Devletimizin çeşitli destekleri oldu oluyor ama yetersiz. Yanlarımızda çalışanların bir kısmı sigortasız olduğu için desteklerden faydalanamıyor. 14 aydır yaşadığımız bu zorlu süreç bizleri telafisi olmayan sıkıntılara getirme noktasında. 17 günlük kapanmanın ardından artık işyerlerimizi açmalıyız. "dedi.

ACİLEN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Oda Başkanı Güven Son açıklanan KOSGEBin sadece imalat sektörünü kapsayan 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteğinden de yararlanamıyoruz. Hizmet sektörünün temsilcileri olarak bizler de bu destekten yararlanabilmeliydik. KOSGEB desteği için bizim de başvurularımıza imkan tanınmalıdır. İşyeri kiralarımızı elektrik su gibi giderlerimizi karşılamamız noktasında geçici olarak devletimiz destek olmalı vergi stopaj gibi tüm vergiler ve Bağ-Kur SGK primlerimiz pandemi sürecinden kurtuluncaya kadar ya devletimiz tarafından karşılanmalı ya da ileri tarihlere ertelenmeli. Gelir kaybı desteği ve kira yardımının miktarı artırılarak süresi uzatılmalı. Pandemi salgınının getirdiği sıkıntılardan dolayı zor günler geçiren kahveci esnafı olarak acilen desteğe ihtiyacımız var ve devletimizi yanımızda görmek istiyoruz bizlere sahip çıkılmalı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı artık. ifadelerini kullandı.