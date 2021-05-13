Camdaki Kız Dizisi Kanal D Tarafından Yayından Kaldırıldı! Dizi Sessiz Final Mi Yaptı? Perde Arkasındaki Gerçek Aralandı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi kanal tarafından resmen ekranlardan kaldırıldı. Binlerce izleyici kitlesi bulunan ve ilk bölümünden beri dikkatleri üzerine çeken dizinin Kanal D tarafından yayından kaldırılması ise sevenlerinde şok etkisi yarattı. Perde arkasındaki gerçek ise resmen aralandı. Peki, dizi sessizce final mi yaptı?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu’nun hemen yanında Burcu Biricik’te yer alıyor. Kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde her bölüm ise seyircilerde şok sebebi oluyor.
6. bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin sevenlerine ise kötü haber verildi. 20.00’da ekranlara gelmesi beklenen dizinin yerine Kanal D ekibi ise başka bir yapımı koydu. Uzun bir süre fragmanı yayınlanmayan diziden sonunda bir haber geldi.
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13 May 2021 - 19:29 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.