Camdaki Kız Dizisi Kanal D Tarafından Yayından Kaldırıldı! Dizi Sessiz Final Mi Yaptı? Perde Arkasındaki Gerçek Aralandı…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu’nun hemen yanında Burcu Biricik’te yer alıyor. Kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde her bölüm ise seyircilerde şok sebebi oluyor.

6. bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin sevenlerine ise kötü haber verildi. 20.00’da ekranlara gelmesi beklenen dizinin yerine Kanal D ekibi ise başka bir yapımı koydu. Uzun bir süre fragmanı yayınlanmayan diziden sonunda bir haber geldi.





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