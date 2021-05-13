Müge Anlı Yayından Kaldırıldı! ATV Olaya El Attı, Artık Kayıplar Bulunmayacak! ATV Binlerce Ailenin Boynunu Bükük Bıraktı!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibariyle yayın akışından kaldırıldı. Bugün ve yarın ekranlara gelmeyecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Cumartesi, Pazar’da ekranlarda olmayacak. Programın yeni bölümü uzun bir süre ekranlarda olmayacak bu da günlerce kayıpların, cinayetlerin bulunmaması anlamına geliyordu.
Esra Erol’un canlı yayın yaparak ekranlarda olmasına rağmen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında olmaması seyircilerde tepkilere neden oldu. Binlerce ailenin ve seyircinin boynunu bükük bıraktı. Seyirciler ise ATV ekranlarında Müge Anlı’nın günlerce olmamasına büyük tepkiler gösterdi.
Milyonlarca seyircisi olan ve reytinglerde rekorları kıran Müge Anlı günlerce ekranlarda olmayacakken akıllara ise programın sezon finali yapacağı iddiaları da gündeme geldi. Ramazan Bayramı boyunca ekranlarda olmayacak olan Müge Anlı’nın ekranlardan kaldırılması ise şok etkisi yarattı. “Bunu yapmasaydın be ATV”, “Sarı papatyamızı bizden ayırma ATV” gibi birçok yorum geldi. Peki, yayın akışından Müge Anlı neden kaldırıldı?
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13 May 2021 - 20:34 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.