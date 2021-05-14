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- 14 May 2021 - 10:46 G: 14 May 2021 - 11:25

Fahriye - Hande Kapışmasında Son Noktayı Evcen Koydu! Bornozlu Pozuyla Instagram'ı Resmen Yaktı! Alevler Ardı Ardına Sıralandı...

Burak Özçivit'le son derece mutlu bir evliliğe sahip olan ve uzun zamandır piyasadan uzaklaşan, magazin gündeminde görünmeyen Fahriye Evcen, son 1 aydır muhteşem bir geri dönüş yaptı. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer almayı başaran Evcen; Hande Erçel'e kaptırdığı tahtını alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 11.7 milyon takipçisi bulunan Evcen, bayram paylaşımıyla birlikte; bu kapışmaya resmen son noktayı koydu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Fahriye Evcen, paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla birlikte Instagram'ı resmen yaktı! Fotoğrafa gelen alev emojili yorumların sayısı, normal yorumları geçti. Bornozlu pozuyla "mutlu bayramlar" dileyen Fahriye Evcen, uzun zaman görünmemesi ve çocuğuna kendini vermesiyle birlikte kaptırdığı 1. sıra fenomenlik tacını, geri almak için oldukça aktif bir şekilde ilerliyor ve bunu başarıyor. Evcen'in son paylaşımı da oldukça yaklaştığını kanıtladı! Peki, Evcen ne paylaştı? 

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14 May 2021 - 10:46 Ankara- Yaşam

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