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14 May 2021 - 10:46

Fahriye - Hande Kapışmasında Son Noktayı Evcen Koydu! Bornozlu Pozuyla Instagram'ı Resmen Yaktı! Alevler Ardı Ardına Sıralandı...

Burak Özçivit'le son derece mutlu bir evliliğe sahip olan ve uzun zamandır piyasadan uzaklaşan, magazin gündeminde görünmeyen Fahriye Evcen, son 1 aydır muhteşem bir geri dönüş yaptı. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer almayı başaran Evcen; Hande Erçel'e kaptırdığı tahtını alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 11.7 milyon takipçisi bulunan Evcen, bayram paylaşımıyla birlikte; bu kapışmaya resmen son noktayı koydu.