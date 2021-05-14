Defne Samyeli Mini Şortu ve Spor Sütyeniyle Ortalığı Yaktı Kavurdu! Cem Yılmaz Delirebilir... "48 Yaşında Ama, 18 Gibi..."

Son olarak İbo Show'da detone olmasıyla birlikte gündeme gelen ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda da tatile çıkarak muhteşem pozlar vermiş ve güzelliğiyle detone olayının üstünü kapatmayı başarmıştı. Yakında 49 yaşına girecek olan Samyeli, son olarak sporcu kardeşi Sühan Samyeli ile bir paylaşım altına imza attı. Mini şort ve spor sütyenini giyen Samyeli, yaza hazır olduklarının mesajını verdi. Söz konusu fotoğrafı Instagram'ı resmen yaktı kavurdu! Yapılan yorumlardan birçoğu "Cem Yılmaz Sinirlenecek", "Cem Yılmaz Kıskanacak", "Cem Yılmaz Neyi Kaybettiğini Görsün" şeklinde oldu...

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