Defne Samyeli Mini Şortu ve Spor Sütyeniyle Ortalığı Yaktı Kavurdu! Cem Yılmaz Delirebilir... "48 Yaşında Ama, 18 Gibi..."
Defne Samyeli, son yaptığı paylaşımla birlikte Instagram'da resmen bomba etkisi yarattı. Binlerce kişi Samyeli'nin fotoğrafına yorum yaptı. Mini şortu ve spor sütyenini giyen Defne Samyeli; kardeşiyle birlikte çekindiği fotoğrafla birlikte; "Yaza hazırız" mesajı verdi. Sabah'ın imasına göre 48'lik Hande Erçel'in kasları herkesi şaşkına çevirdi.
Son olarak İbo Show'da detone olmasıyla birlikte gündeme gelen ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda da tatile çıkarak muhteşem pozlar vermiş ve güzelliğiyle detone olayının üstünü kapatmayı başarmıştı. Yakında 49 yaşına girecek olan Samyeli, son olarak sporcu kardeşi Sühan Samyeli ile bir paylaşım altına imza attı. Mini şort ve spor sütyenini giyen Samyeli, yaza hazır olduklarının mesajını verdi. Söz konusu fotoğrafı Instagram'ı resmen yaktı kavurdu! Yapılan yorumlardan birçoğu "Cem Yılmaz Sinirlenecek", "Cem Yılmaz Kıskanacak", "Cem Yılmaz Neyi Kaybettiğini Görsün" şeklinde oldu...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.