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- 15 May 2021 - 20:25 G: 15 May 2021 - 20:26

Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı...

Maraşlı dizisiyle birlikte herkesin dikkatini üzerine çeken Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, öyle bir şekilde milyoner oldu ki; herkes dondu kaldı. O parayı duyanlar "vay be mahur..." diye iç çekmekten geri kalmadı. Sosyal medyada konuyla ilgili yüzlerce kişi tarafından gönderi paylaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İlk olarak Paramparça dizisinde kendisini gösteren sonrasında Maraşlı dizisiyle muhteşem bir ün kazanan Alina Boz, Burak Deniz ile birlikte başrolünü paylaştığı bu dizideki görevini en iyi şekilde yapıyor. Hem güzelliği, hem de başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Mahur; yani Alina Boz, en hızlı milyoner olan isim oldu. 

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15 May 2021 - 20:25 - Yaşam

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