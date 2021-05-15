Maraşlı'nın Mahuru 1 Dakikada Milyoner Oldu! Asgari Ücretli Tam 357 Ay Çalışıyor... Dudak Uçuklatan Oyuncu, Türkiye'nin Gündeminde! İşte O Kazanç Kapısı...

İlk olarak Paramparça dizisinde kendisini gösteren sonrasında Maraşlı dizisiyle muhteşem bir ün kazanan Alina Boz, Burak Deniz ile birlikte başrolünü paylaştığı bu dizideki görevini en iyi şekilde yapıyor. Hem güzelliği, hem de başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Mahur; yani Alina Boz, en hızlı milyoner olan isim oldu.

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