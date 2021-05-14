Maraşlı'nın Mahuru Dudakları Uçuklattı! Öyle Bir Şekilde Milyoner Oldu ki Herkes Dondu Kaldı! Sadece 1 Dakika İçin 357 Asgari Ücret!
Maraşlı dizisiyle birlikte herkesin dikkatini üzerine çeken Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, öyle bir şekilde milyoner oldu ki; herkes dondu kaldı. O parayı duyanlar "vay be mahur..." diye iç çekmekten geri kalmadı. Sosyal medyada konuyla ilgili yüzlerce kişi tarafından gönderi paylaşıldı.
İlk olarak Paramparça dizisinde kendisini gösteren sonrasında Maraşlı dizisiyle muhteşem bir ün kazanan Alina Boz, Burak Deniz ile birlikte başrolünü paylaştığı bu dizideki görevini en iyi şekilde yapıyor. Hem güzelliği, hem de başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Mahur; yani Alina Boz, en hızlı milyoner olan isim oldu.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
14 May 2021 - 17:54 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.