Survivor İsmail ve Batuhan Diskalifiyenin Ucunda! Eğer Bu Gerçekse Adada Yer Yerinden Oynar; Acun Gözlerinin Yaşına Bakmaz! Otel Odası...
TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor 2021'de final git gide yaklaşırken ortaya atılan bir iddia ortalığı çalkaladı. Ortaya çıkan anlaşma herkesi şoka soktu! Eğer söz konusu iddialar gerçekse ve bu iddialar Acun Ilıcalı tarafından doğrulanırsa 2 yarışmacı birden Survivor 2021'den diskalifiye edilebilir! Otel odasına giden o 2 yarışmacının akıbeti merak ediliyor...
TV8 ekranlarında her yıl olduğu gibi bu yılda da başarılı bir şekilde ses uyandıran Survivor 2021; yayın hayatına kaldığı yerden büyük bir hızla devam ediyor. Acun Medya'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'da finale git gide az zaman kalırken çemberin daralması hızlanıyor. Çember daraldıkça gerilim, iddialar, aşk dedikoduları ve diğer tüm oyunla alakasız şeyler gündeme gelmeye devam ediyor. Her hafta farklı bir isim adadan giderken önce Melis, sonra Sergen adaya veda etmişti ve adada resmen dengeler altüst olmuştu. Tüm bunlar bir yana, ortaya atılan otel iddiası tüm akıbeti değiştirebilir. O 2 ismin otel odasına giderek...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.