Survivor İsmail ve Batuhan Diskalifiyenin Ucunda! Eğer Bu Gerçekse Adada Yer Yerinden Oynar; Acun Gözlerinin Yaşına Bakmaz! Otel Odası...

TV8 ekranlarında her yıl olduğu gibi bu yılda da başarılı bir şekilde ses uyandıran Survivor 2021; yayın hayatına kaldığı yerden büyük bir hızla devam ediyor. Acun Medya'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'da finale git gide az zaman kalırken çemberin daralması hızlanıyor. Çember daraldıkça gerilim, iddialar, aşk dedikoduları ve diğer tüm oyunla alakasız şeyler gündeme gelmeye devam ediyor. Her hafta farklı bir isim adadan giderken önce Melis, sonra Sergen adaya veda etmişti ve adada resmen dengeler altüst olmuştu. Tüm bunlar bir yana, ortaya atılan otel iddiası tüm akıbeti değiştirebilir. O 2 ismin otel odasına giderek...

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