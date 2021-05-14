Beklenen Oldu! Mucize Doktor Hayranları Yasa Girebilir, Dizi Final Yapıyor! Tarih ve Bölüm Açıklandı...

Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın başrol oyuncuları olarak yer aldıkları Mucize Doktor dizisi için final kararı alındı. Yapım şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tarih ve bölüm bilgisine kadar yer verildi. Mucize Doktor dizisinin bitmesine çok az süre kaldı...

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