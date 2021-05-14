Beklenen Oldu! Mucize Doktor Hayranları Yasa Girebilir, Dizi Final Yapıyor! Tarih ve Bölüm Açıklandı...
FOX TV'de Perşembe akşamı izleyenlerle buluşan, MF yapım imzası taşıyan sevilen dizi Mucize Doktor'dan sevenlerini oldukça üzecek bir karar geldi. Uzun zamandır final yapabileceğine dair bilgilendirmelerde bulunulan, reyting sonuçlarının git gide düştüğü sık sık dile getirilen Mucize Doktor için beklenen hazin son geldi.
Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın başrol oyuncuları olarak yer aldıkları Mucize Doktor dizisi için final kararı alındı. Yapım şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tarih ve bölüm bilgisine kadar yer verildi. Mucize Doktor dizisinin bitmesine çok az süre kaldı...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.