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14 May 2021 - 19:30

İbrahim Tatlıses'le İlgili Şok Eden Açıklama Deniz Seki'den Geldi! Milyonlar Dalga Geçti, Mecburen Açıkladı! Meğer Tatlıses...

Bundan birkaç hafta önce İbo Show programına katılım gerçekleştiren Deniz Seki, sunucu İbrahim Tatlıses'in kendisine yönelik; "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözleriyle ilgili milyonlar dalga geçince mecburi olarak açıklama yapmak zorunda kaldı.