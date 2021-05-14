14 May 2021 - 19:30 Güncelleme: 14 May 2021 - 19:55
İbrahim Tatlıses'le İlgili Şok Eden Açıklama Deniz Seki'den Geldi! Milyonlar Dalga Geçti, Mecburen Açıkladı! Meğer Tatlıses...
Bundan birkaç hafta önce İbo Show programına katılım gerçekleştiren Deniz Seki, sunucu İbrahim Tatlıses'in kendisine yönelik; "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözleriyle ilgili milyonlar dalga geçince mecburi olarak açıklama yapmak zorunda kaldı.
Son dönemde hızla verdiği kilolarla birlikte ilgi odağı haline gelen ve devamında sosyal medyadaki aktifliği ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Deniz Seki, Hürriyet'ten Orkun Ün'e bir röportaj vererek açıklamalar altına imza attı. Seki, açıklamalarında Tatlıses'e de değindi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.