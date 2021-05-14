Fenomen Gelin Adayı Hanife'nin Hesabını Çaldılar! Ortaya Döküldü... Milyonlar Öylece Bakakaldı! "Ah Be Hanifem..."

Geçtiğimiz yıllarda başörtülü bir şekilde evlilik programlarına katılan ve her katıldığı programda öne çıkmayı başaran, kendisine talip olarak gelen kimseyi kabul etmeyen ve çok sert çıkışları olan Hanife Gürdal, izdivaç programlarının kaldırılmasıyla bir sosyal medya fenomeni oldu. Sosyal medyada da adı, şuan evlenmiş olmasına rağmen "Gelin Adayı Hanife" olarak kaldı. Hanife; büyük bir şok yaşayarak Instagram hesabını çaldırdı. Programdan sonra başını açan Hanife'nin başına gelenlerden sonra her şey ortaya döküldü! Aynı şey; Alişan'ın eşi Buse Varol'un da başına gelmişti.

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