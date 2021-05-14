Fenomen Gelin Adayı Hanife'nin Hesabını Çaldılar! Ortaya Döküldü... Milyonlar Öylece Bakakaldı! "Ah Be Hanifem..."
Sosyal medyada fenomen haline gelen, eski izdivaç programlarının en öne çıkan isimlerinden olan ve bu yüzden adı "gelin adayı Hanife" olarak kalan Hanife Gürdal'ın sosyal medya hesabını çaldılar. Gürdal'ı hedefine alan Hackerlar'ın yaptığı tüm şeyler bir bir ortaya döküldü. Meğer hesabı çalıp, milleti dolandıracaklarmış...
Geçtiğimiz yıllarda başörtülü bir şekilde evlilik programlarına katılan ve her katıldığı programda öne çıkmayı başaran, kendisine talip olarak gelen kimseyi kabul etmeyen ve çok sert çıkışları olan Hanife Gürdal, izdivaç programlarının kaldırılmasıyla bir sosyal medya fenomeni oldu. Sosyal medyada da adı, şuan evlenmiş olmasına rağmen "Gelin Adayı Hanife" olarak kaldı. Hanife; büyük bir şok yaşayarak Instagram hesabını çaldırdı. Programdan sonra başını açan Hanife'nin başına gelenlerden sonra her şey ortaya döküldü! Aynı şey; Alişan'ın eşi Buse Varol'un da başına gelmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.