Sadakatsiz'de Volkan Ortalığı İnletti! Asya'yı Karşısına Aldı Ama Yapamadı, Selçuk'a Yaptı... Yurt Dışında Dahi Gündem Oldu...
Kanal D ekranlarında her Çarşamba günü ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan Arslan karakterinin yaptığı konuşma çok büyük yankı uyandırdı. Sadakatsiz Volkan, yaptığı konuşmayla birlikte Asya'yı kıpkırmızı ederken, yurt dışında dahi gündem oldu.
Başarılı ve oldukça ektili senaryosuyla birlikte dikkatleri üzerine çeken ve her Çarşamba düzenli olarak saatler 20:00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranlarında yayında olan Sadakatsiz dizisi; 29. yeni bölümünde Volkan'ın yaptıkları yurt dışında dahi gündem oldu. Asya'yı karşısına aldı ama konuşma yapamadı, Selçuk'la konuştu...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.