Sadakatsiz'de Volkan Ortalığı İnletti! Asya'yı Karşısına Aldı Ama Yapamadı, Selçuk'a Yaptı... Yurt Dışında Dahi Gündem Oldu...

Başarılı ve oldukça ektili senaryosuyla birlikte dikkatleri üzerine çeken ve her Çarşamba düzenli olarak saatler 20:00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranlarında yayında olan Sadakatsiz dizisi; 29. yeni bölümünde Volkan'ın yaptıkları yurt dışında dahi gündem oldu. Asya'yı karşısına aldı ama konuşma yapamadı, Selçuk'la konuştu...

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