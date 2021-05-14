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- 14 May 2021 - 20:04 G: 14 May 2021 - 20:41

Sadakatsiz'de Volkan Ortalığı İnletti! Asya'yı Karşısına Aldı Ama Yapamadı, Selçuk'a Yaptı... Yurt Dışında Dahi Gündem Oldu...

Kanal D ekranlarında her Çarşamba günü ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan Arslan karakterinin yaptığı konuşma çok büyük yankı uyandırdı. Sadakatsiz Volkan, yaptığı konuşmayla birlikte Asya'yı kıpkırmızı ederken, yurt dışında dahi gündem oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başarılı ve oldukça ektili senaryosuyla birlikte dikkatleri üzerine çeken ve her Çarşamba düzenli olarak saatler 20:00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranlarında yayında olan Sadakatsiz dizisi; 29. yeni bölümünde Volkan'ın yaptıkları yurt dışında dahi gündem oldu. Asya'yı karşısına aldı ama konuşma yapamadı, Selçuk'la konuştu...

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14 May 2021 - 20:04 Ankara- Yaşam

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