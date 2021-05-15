Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS
Survivor Batuhan Karacakaya'ya çok büyük destek geldi! Arkasındaki gücün o olduğunu duyanlar, SMS sonuçlarına şaşırmadı. Survivor 2021'nin başarılı yarışmacısı Batuhan, bu aralar magazin gündeminden düşmeyen ve dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Aleyna ile aşkı yankı uyandıran ve hatta adada evlilik iddialarına kadar uzanan Batuhan'ın SMS'de bu denli güçlü olmasının arkasındaki sır perdesi aralandı.
Survivor 2021'de final git gide yaklaşıyor. Finale çok az bir zaman kalırken; artık oyunlardan daha çok yarışmacıların hal - hareket - tavır - değişim ve aşkları gündeme geliyor. Batuhan - Aleyna aşkı gündemi yakıp kavururken, Batuhan'la ilgili bir şok daha geldi. Arkasındaki güç bu şekilde netleşmiş oldu. Öyle ki; bu güçle birlikte Denizde kum, Batuhan'da SMS desek yeridir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.