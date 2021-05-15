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- 15 May 2021 - 11:23 G: 15 May 2021 - 11:40

Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS

Survivor Batuhan Karacakaya'ya çok büyük destek geldi! Arkasındaki gücün o olduğunu duyanlar, SMS sonuçlarına şaşırmadı. Survivor 2021'nin başarılı yarışmacısı Batuhan, bu aralar magazin gündeminden düşmeyen ve dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Aleyna ile aşkı yankı uyandıran ve hatta adada evlilik iddialarına kadar uzanan Batuhan'ın SMS'de bu denli güçlü olmasının arkasındaki sır perdesi aralandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021'de final git gide yaklaşıyor. Finale çok az bir zaman kalırken; artık oyunlardan daha çok yarışmacıların hal - hareket - tavır - değişim ve aşkları gündeme geliyor. Batuhan - Aleyna aşkı gündemi yakıp kavururken, Batuhan'la ilgili bir şok daha geldi. Arkasındaki güç bu şekilde netleşmiş oldu. Öyle ki; bu güçle birlikte Denizde kum, Batuhan'da SMS desek yeridir. 

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15 May 2021 - 11:23 Ankara- Yaşam

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