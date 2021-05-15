Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS

Survivor 2021'de final git gide yaklaşıyor. Finale çok az bir zaman kalırken; artık oyunlardan daha çok yarışmacıların hal - hareket - tavır - değişim ve aşkları gündeme geliyor. Batuhan - Aleyna aşkı gündemi yakıp kavururken, Batuhan'la ilgili bir şok daha geldi. Arkasındaki güç bu şekilde netleşmiş oldu. Öyle ki; bu güçle birlikte Denizde kum, Batuhan'da SMS desek yeridir.

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>