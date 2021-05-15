Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 May 2021 - 11:35 G: 15 May 2021 - 13:05

Arka Sokaklar'la İlgili Sevenlerini Hüzne Boğan Olay... Yayından Ansızın Kaldırıldı, Kimseye Açıklama Yapılmadı! Ekranda Göremeyeceğiz...

Arka Sokaklar sevenleri hüzne boğuldu. Kanal D tarafından ansızın yayından kaldırılan dizi izleyenleri isyan ettirdi. Dün akşam ekranlara gelmesi gereken dizinin yayında olmadığını görenler; şaşkına döndü. Ansızın yayından kaldırılma olayının arkasında yatan gerçek ne? Dizi tamamen mi yayından kaldırıldı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Arka Sokaklar yeni bölümünün dün akşam ekranlara gelmemesi sebebiyle dizi hayranları Arka Sokaklar'ın yayından kaldırılıp kaldırılmadığını merak etmeye başladı. Her Cuma düzenli olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan söz konusu dizi, bu hafta yayın akışında yer almadı. Bu kapsamda Arka Sokaklar'ın neden olmadığı, final yapıp yapmadığı ve yeni bölümünün ne zaman olacağı soruları oldukça merak edilmeye başlandı. İşte Arka Sokaklar'ın yayından kaldırılma süreci ve tüm detaylar! 

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

15 May 2021 - 11:35 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İbo Show Hayranları Çıldıracak! Yayından Kaldırıldı, 2 Haftadır Yok! Bu Hafta da Olmayacak... Milyonlarca Kişi İsyan Etti! "Yazıklar Olsun" mask
İbo Show Hayranları Çıldıracak! Yayından Kaldırıldı, 2 Haftadır Yok! Bu Hafta da Olmayacak... Milyonlarca Kişi İsyan Etti! "Yazıklar Olsun"
Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi Belli Oldu! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Konusu Ve Oyuncuları mask
Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi Belli Oldu! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Konusu Ve Oyuncuları
Tozkoparan İskender 23. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 23. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Savaşçı Dizisi 105. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Savaşçı Dizisi 105. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet Özdemir Acun Ilıcalı'ya Seslendi! Binlerce Kişinin Gözyaşları Sel Oldu... "Ah Be Demet'im, Canım Benim" mask
Demet Özdemir Acun Ilıcalı'ya Seslendi! Binlerce Kişinin Gözyaşları Sel Oldu... "Ah Be Demet'im, Canım Benim"
Menajerimi Ara 38. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Mayıs 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 38. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Mayıs 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı 64. Bölüm Final Full İzle! 14 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı 64. Bölüm Final Full İzle! 14 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kefaret Dizisi 26. Bölüm Full İzle Star TV! 14 Mayıs 2021 Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 26. Bölüm Full İzle Star TV! 14 Mayıs 2021 Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 13. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 13. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
42'lik Mine Tugay Instagram'ı Lavlar İçerisinde Yaktı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Vücut Hatlarıyla Binlerce Yorum Aldı! mask
42'lik Mine Tugay Instagram'ı Lavlar İçerisinde Yaktı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Vücut Hatlarıyla Binlerce Yorum Aldı!
Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi Belli Oldu! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Konusu Ve Oyuncuları mask
Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi Belli Oldu! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Konusu Ve Oyuncuları
AVM'ler Açılacak Mı? 17 Mayıs'tan Sonra AVM'ler Çalışıyor Mu? mask
AVM'ler Açılacak Mı? 17 Mayıs'tan Sonra AVM'ler Çalışıyor Mu?
Arka Sokaklar'la İlgili Sevenlerini Hüzne Boğan Olay... Yayından Ansızın Kaldırıldı, Kimseye Açıklama Yapılmadı! Ekranda Göremeyeceğiz... mask
Arka Sokaklar'la İlgili Sevenlerini Hüzne Boğan Olay... Yayından Ansızın Kaldırıldı, Kimseye Açıklama Yapılmadı! Ekranda Göremeyeceğiz...
Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS mask
Survivor Batuhan'a Milyonları Şoka Sokan Destek! Meğer Arkasındaki Güç Oymuş... Duyunca Şok Şaşıracaksınız! Denizde Kum, Onda SMS
Demet Özdemir Acun Ilıcalı'ya Seslendi! Binlerce Kişinin Gözyaşları Sel Oldu... "Ah Be Demet'im, Canım Benim" mask
Demet Özdemir Acun Ilıcalı'ya Seslendi! Binlerce Kişinin Gözyaşları Sel Oldu... "Ah Be Demet'im, Canım Benim"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status