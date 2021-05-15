Arka Sokaklar'la İlgili Sevenlerini Hüzne Boğan Olay... Yayından Ansızın Kaldırıldı, Kimseye Açıklama Yapılmadı! Ekranda Göremeyeceğiz...
Arka Sokaklar sevenleri hüzne boğuldu. Kanal D tarafından ansızın yayından kaldırılan dizi izleyenleri isyan ettirdi. Dün akşam ekranlara gelmesi gereken dizinin yayında olmadığını görenler; şaşkına döndü. Ansızın yayından kaldırılma olayının arkasında yatan gerçek ne? Dizi tamamen mi yayından kaldırıldı?
Arka Sokaklar yeni bölümünün dün akşam ekranlara gelmemesi sebebiyle dizi hayranları Arka Sokaklar'ın yayından kaldırılıp kaldırılmadığını merak etmeye başladı. Her Cuma düzenli olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan söz konusu dizi, bu hafta yayın akışında yer almadı. Bu kapsamda Arka Sokaklar'ın neden olmadığı, final yapıp yapmadığı ve yeni bölümünün ne zaman olacağı soruları oldukça merak edilmeye başlandı. İşte Arka Sokaklar'ın yayından kaldırılma süreci ve tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.