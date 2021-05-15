Arka Sokaklar'la İlgili Sevenlerini Hüzne Boğan Olay... Yayından Ansızın Kaldırıldı, Kimseye Açıklama Yapılmadı! Ekranda Göremeyeceğiz...

Arka Sokaklar yeni bölümünün dün akşam ekranlara gelmemesi sebebiyle dizi hayranları Arka Sokaklar'ın yayından kaldırılıp kaldırılmadığını merak etmeye başladı. Her Cuma düzenli olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan söz konusu dizi, bu hafta yayın akışında yer almadı. Bu kapsamda Arka Sokaklar'ın neden olmadığı, final yapıp yapmadığı ve yeni bölümünün ne zaman olacağı soruları oldukça merak edilmeye başlandı. İşte Arka Sokaklar'ın yayından kaldırılma süreci ve tüm detaylar!

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