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- 15 May 2021 - 12:47 G: 15 May 2021 - 13:16

42'lik Mine Tugay Instagram'ı Lavlar İçerisinde Yaktı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Vücut Hatlarıyla Binlerce Yorum Aldı!

Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken ve her dönemin yıldız ismi olmayı başaran Türkiye'deki nadir isimlerden Mine Tugay, yine magazin gündemine bomba gibi düştü. 42 yaşındaki Tugay; Instagram'ı resmen lavlar içerisinde yaktı. Paylaştığı düzgün vücut hatlı fotoğrafına o kadar çok alev emojisi atıldı ki; yorum bölümüne açanlar turunculuktan başka bir şey göremedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve düzgün vücut hatlarıyla birlikte genç kızlara taş çıkarırken, sporu hiçbir zaman bırakmıyor. Instagram'da 3.300.000 takipçi sayısı bulunan Tugay son olarak; "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu bıraktığı paylaşımla birlikte tüm ilgilerin odak noktası haline gelirken fotoğraf sosyal medyanın gündemine düştü. 

Detaylar ve o fotoğraf için diğer sayfaya geçiniz >>

15 May 2021 - 12:47 Ankara- Yaşam

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