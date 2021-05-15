42'lik Mine Tugay Instagram'ı Lavlar İçerisinde Yaktı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Vücut Hatlarıyla Binlerce Yorum Aldı!

42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve düzgün vücut hatlarıyla birlikte genç kızlara taş çıkarırken, sporu hiçbir zaman bırakmıyor. Instagram'da 3.300.000 takipçi sayısı bulunan Tugay son olarak; "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu bıraktığı paylaşımla birlikte tüm ilgilerin odak noktası haline gelirken fotoğraf sosyal medyanın gündemine düştü.

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