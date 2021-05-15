42'lik Mine Tugay Instagram'ı Lavlar İçerisinde Yaktı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Vücut Hatlarıyla Binlerce Yorum Aldı!
Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken ve her dönemin yıldız ismi olmayı başaran Türkiye'deki nadir isimlerden Mine Tugay, yine magazin gündemine bomba gibi düştü. 42 yaşındaki Tugay; Instagram'ı resmen lavlar içerisinde yaktı. Paylaştığı düzgün vücut hatlı fotoğrafına o kadar çok alev emojisi atıldı ki; yorum bölümüne açanlar turunculuktan başka bir şey göremedi.
42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve düzgün vücut hatlarıyla birlikte genç kızlara taş çıkarırken, sporu hiçbir zaman bırakmıyor. Instagram'da 3.300.000 takipçi sayısı bulunan Tugay son olarak; "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu bıraktığı paylaşımla birlikte tüm ilgilerin odak noktası haline gelirken fotoğraf sosyal medyanın gündemine düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.